La Unión Obrera de la Construcción Rosario (Uocra) alertó hoy sobre la posibilidad de que se produzcan "despidos en masa" y denunció que "no se licitan nuevas obras y las que están no se pueden ejecutar"debido a la probabilidad de que paralización de la obra pública en la provincia.

En ese contexto, el secretario general de la Uocra Rosario, Sixto Irrazábal, explicó que, sin haber sido convocados al diálogo, la comisión de transición entre el actual gobierno provincial y el electo enviaron al titular de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario, Germán De Vincenzo, una nota cuyo texto expresa: "Conforme a la evolución de los recursos provinciales no existe, a nuestro entender, la posibilidad de poder afrontar nuevos compromisos financieros para nuevas adjudicaciones durante el período de transición que resta hasta el cambio de autoridades institucionales de la provincia, originadas como consecuencia de procesos licitatorios iniciados recientemente por el actual gobierno".

En rueda de prensa esta mañana en la sede del gremio, Irrazábal señaló que “frenan las licitaciones y las obras en ejecución, nosotros vemos que habrá despidos en masa de todos los trabajadores de la construcción. Sabemos que la transición (del gobierno provincial) es larga, pero nosotros somos los que estamos siendo golpeados”.

"Es una responsabilidad de gobierno sostener el trabajo, hay que buscar una estrategia en conjunto entre todos".

El referente sindical expresó su preocupación e hizo un llamado al diálogo al señalar: "Queremos que nos convoquen, que haya diálogo, tienen que ser abiertos, no enviar una nota”.

Previamente, en declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por La Ocho, el dirigente de la actividad de la construcción alertó que “están despidiendo gente todas las semanas, no se ponen de acuerdo con los pagos dicen los empresarios”. Empresarios que, según Irrazábal, “no quieren entrar en un roce ni en una discusión política con ellos, porque hay gente que se va y gente que viene, y en el medio están los trabajadores”.

Irrazábal insistió en su preocupación por posibles despidos: "Es una responsabilidad de gobierno sostener el trabajo, hay que buscar una estrategia en conjunto entre las delegaciones, la Cámara de la Construcción y los funcionarios".

Por su parte, el ministro de Hacienda de la provincia, Gonzalo Saglione, le comentó a La Capital que la obra pública en la provincia "no está paralizada" y pidió al equipo de transición del gobernador electo Omar Perotti que expliqué "qué quisieron decir con esa nota".

En tono similar se expresó el ministro de Obras Públicas de la provincia, Pedro Morini, quien en diálogo con este medio manifestó que "la nota que mandó esa comisión para mí no corresponde porque no estamos ni adjudicando ni haciendo contratos nuevos. Sí continuamos los procesos licitarlos. Y le doy un sólo ejemplo, por ejemplo Salud. Si no licita ahora todo lo que sea el material para el funcionamiento de hospitales. Asumen en diciembre, si llaman a licitación y van a tener los insumos en abril o mayo, ¿en qué situación queda la gente que necesita los insumos?".