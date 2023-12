La UIA aplaudió el rumbo de Milei sobre cepo, precios y reforma laboral

El jefe de la entidad dijo que la prioridad es la "estabilización" y relativizó el futuro recesivo. Dicen que no habrá "industricidio"

Diana Mondino, futura canciller, y Federico Ovejero, referente industrial de Milei que suena fuerte para encabezar el área relacionada con el sector productivo, fueron los enviados del mandatario electo a la 29º Conferencia Anual de la UIA. La futura funcionaria fue al hueso con el programa de La Libertad Avanza: dijo que los precios máximos y cuidados “tienen que desaparecer”, que cuando se pueda levantarán el cepo y las Siras (los instrumentos para autorizar dólares para importar), aseguró que Argentina no entrará al grupo Brics y pidió al presidente Alberto Fernández que firme el acuerdo entre el Mercosur y la UE. Y para regocijo de los empresarios señaló: “Los dólares volverán a ser de los exportadores y no del Banco Central”. En el medio, también les sugirió que vayan comprando generadores de energía eléctrica para el verano.

Mondino: "No hay energía para todos, vayan comprando un generador"

El ex ejecutivo de General Motors, por su parte, prometió “desregular, quitar las trabas a las empresas, trabajar en el costo impositivo”, al tiempo que adelantó que “se están trabajando una serie de medidas” tendientes a “modernizar todo el esquema laboral”. Eso sí, por si hubiera en la sala algún empresario que se acordara de la gestión de Mauricio Macri, aclaró que “la apertura no será de la noche a la mañana” porque “es fundamental no cometer un industricidio”.