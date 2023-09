La UIA advirtió sobre los políticos que "no reconocen a la industria"

“Sin industria no hay Nación, pero con una industria federal, con todos los sectores y mirando al futuro”, explicó en la apertura el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Por eso, rechazó a “algunos políticos que no quieren reconocer el rol de la industria”, y apuntó que la actividad “no le tiene miedo al mundo, pero no nos entreguen de manos atadas porque ya sabemos lo que pasa”.

Además, recordó que el año pasado no se realizó la celebración por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y calificó el hecho como “una ofensa a toda la sociedad”.

A su turno, Massa anunció la decisión de liberar para las pymes industriales todas las Sira pendientes, para así “garantizar empleos y dinamizar la actividad”.

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira) es un procedimiento electrónico que se utiliza para la gestión de las importaciones, por el cual se autorizan las compras externas.

La decisión se tomó a partir de que agosto “fue el mes de mayor acumulación de reservas del Banco Central” en 17 años y permitirá darle mayor agilidad al sistema de revisión de importaciones.

El Banco Central compró u$s 242 millones en la semana y u$s 1.125 millones en el mes. Desde el lanzamiento del programa de fomento a las exportaciones, el 24 de julio pasado, se hizo con u$s 2.180 millones.

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) criticó los proyectos opositores de la dolarización y el bimonetarismo, al que calificó como “dolarización cobarde”, y aseguró que la defensa de un proyecto industrial requiere “recuperar el valor de la moneda, vendiendo más de lo que compramos”.

También rechazó el rol del FMI, al que volvió a comparar con la figura de un síndico que “mide cuentas y plantea situaciones que son un problema”, pero dijo que en 2024 el país “recuperará su libertad de la cuenta comercial”.

El anuncio de Massa “va a ayudar a la dinámica exportadora, es parte de un plan para empezar a normalizar, porque a Argentina van a entrar más divisas”, destacó Gabriel Bourdin, presidente de la Unión Industrial provincial (Uier), que también celebró sus 20 años.

“La historia muestra que los planes de estabilización económica exitosos se basaron en el compromiso unificado, que requiere de la colaboración de fuerzas políticas, económicas y sociales para tener una red sólida de medidas”, completó. El ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay, afirmó a que la decisión “es muy acertada y repercute en muchas industrias provinciales que hoy estaban pendientes”.

Por otra parte, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, criticó las propuestas de La Libertad Avanza de “romper con China y Brasil”.

Exposición de economistas

Economistas de distintos espacios políticos participaron de un debate sobre economía y el futuro de la industria en el marco del encuentro que organizó la UIA en Paraná.

El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, recalcó que antes de bajar impuestos “hay que tener superávit y una economía más formal”, al tiempo que rechazó la consigna de “dinamitar todo” que surge desde la oposición. Recordó que entre 2003 y 2005 “hubo un superávit de hasta 3%, sobraban las reservas”, y precisó que “ese tiene que ser el norte”.

Enrique Szewach, del equipo de Patricia Bullrich, adelantó que de ganar las elecciones, “habrá cuatro meses donde todos van a tener que poner” y luego avanzarán en reformas laboral, otra en Afip, en “un nuevo Mercosur”, y una reforma tributaria que “implicará cambiar la relación entre Nación y las provincias”.

Por su parte, Darío Epstein, de La Libertad Avanza, pidió “un shock de inversión privada para crecer” porque “el sector público no sirve”, y explicó que de tomar el poder en diciembre, no abrirán la economía ni habrá una dolarización.

“Esperamos que haya una demanda de pesos, no se habla de dolarización”, respondió el economista, y afirmó que el tipo de cambio de moneda será “determinado por el mercado”.

Además, puntualizó en que no abrirán la economía hasta 2026. Sí admitió que “algunas empresas no tengan la fortaleza suficiente”. El gobierno liberal, advirtió, “no va a protegerlas”.

Apyme

Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) celebrará el Día de la Industria Nacional el próximo lunes en las instalaciones de la empresa Indumentaria Pampeana SA, de la localidad de 9 de Abril, provincia de Buenos Aires. Estará presente Agustín Rossi, Jefe de Gabinete del gobierno nacional y candidato a vicepresidente de UxP, junto a Julián Moreno, presidente de Apyme. La entidad viene llevando adelante la compaña "Lo que las pymes necesitan".