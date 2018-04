La tecnología al servicio de las empresas

El futuro. Un robot atiende on line las 24 horas a cualquier cliente.

Actualmente gran parte de lo que buscamos está digitalizado o al menos en ese proceso. Lo más interesante es que esta información se encuentra almacenada en la gran "nube" donde millones de datos se cruzan, relacionan y crean perfiles, no solamente de personas, sino de empresas, animales, mapas, marcas, gobiernos, ciudades, bancos, todo posee "estrellas de valoración" (5 estrellas para valorar la experiencia).

El futuro es un misterio, pero vivimos un momento histórico, no sólo porque las empresas quieran incorporar algo radicalmente nuevo, sino porque ahora son conscientes de que existe tecnología capaz de procesar todos los datos de los que disponen y de manera muy rápida proporcionando inteligencia. Gran parte de esa información está disponible para ser procesada y utilizada para estrategias de todo tipo; el "Big Data" es la fiebre del oro de los años 40, es decir, más información "ordenada, clasificada y lista" conduce a cualquier empresa a lograr mejores decisiones y movimiento de negocios estratégicos.

Cada empresa generó desde su inicio gran cantidad de información (en papel, digital, cassette, video, redes sociales, avisos publicitarios, historial de clientes, gestión de cuentas, procesos administrativos, colaboradores, etc), todo esto es Big Data. Según el Ministerio de Producción de Argentina, hoy existen mas de 700 mil pymes. El 70% aún no utiliza la información "de big data" como estratégica para mejorar sus negocios, sino que solo desean un nuevo negocio, pero la pregunta es: como deben transformarse las empresas? La respuesta es: nunca deben hacerse esa pregunta, sino "adaptarse a los cambios creando una mirada activa de sus negocios con innovación en todos los procesos, básicos y complejos, externo e interno, que les permitirán adaptarse sin pensar "cual es el momento".

Porque es tan importante el "Big Data" en las empresas? La recopilación de información en datos y la búsqueda de tendencias dentro de esos mismos datos permiten a las empresas moverse más rápidamente, monitoreando los procesos y el modelo de negocio para adaptarse de manera eficiente a los cambios en el momento Justo (Timming).

Estamos en una era donde los influenciadores de las redes sociales generan más ingresos que las profesiones tradicionales, donde un robot atiende on line 24 horas a cualquier cliente ofreciendo productos o atendiendo consultas por chat y solo consume energía e internet, donde los consumidores son cada vez más exigentes, donde un "like o me gusta" tiene un precio, donde un "visto" de Whatsapp desespera por una respuesta.

En la era de la "instantaneidad" las personas necesitan personalización en todos los aspectos, las empresas deben adaptarse, no sólo a los nuevos consumidores, sino a los nuevos modelos de negocio en entornos donde los productos deben convertirse en "servicios" y donde la tecnología juega un papel fundamental para expandirse y crecer.

Existen varias empresas regionales que avanzan e innovan en todas las áreas, ya que el siguiente paso es aprovechar el uso de la tecnología para optimizar procesos empresariales y enfocar a las personas en ser "expertas" e integrarse de manera natural con todo el ecosistema de la compañía. Por ejemplo los chatbots serán nuestro principal contacto con las marcas para el 2020, hoy empresas como Blueconnect, lo utilizan para atender clientes en diferentes entornos y canales.

Hablar de criptomonedas, bitcoins, inteligencia artificial, coches autónomos, realidad virtual y drones ya es corriente, el punto es: ¿están preparadas las empresas o quedarán en el camino?