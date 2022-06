La soja tocó el valor más alto en diez años y luego cerró en más de u$s 639

La soja continuó ayer con su tendencia alcista en el mercado de Chicago y alcanzó su valor más alto en tres meses al posicionarse en torno de los u$s 640 la tonelada, tras alcanzar en el primer tramo de la jornada una cotización superior a u$s 645, la más alta en casi una década.

De esta manera, el contrato de julio de la oleaginosa subió finalmente 0,67% (u$s 4,32) en u$s 639,34 la tonelada, mientras que el contrato de agosto avanzó 0,54% (u$s 3,31) para ubicarse en u$s 610,96 la tonelada.