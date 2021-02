El contrato de marzo de la oleaginosa cayó u$s 3,86 por tonelada hasta los u$s 497,79 en el mercado estadounidense, donde también hubo una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Por su parte, el maíz retrocedió 1,13% y se ubicó en u$s 213,77 la tonelada, debido al cierre de posiciones y a la toma de ganancias.