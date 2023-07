La Sociedad Rural de Rosario criticó las nuevas medidas: "Destruyen la actividad productiva"

“Todas estas medidas destruyen a la actividad productiva y laboral. Sirven para sacar recursos económicos que necesitan en este momento por las obligaciones que puede llegar a tener el gobierno, pero jamás se apunta mirando a la ciudadanía, ni a los trabajadores”, lamentó la titular de la Rural de Rosario.

Aramendi expresó que la situación del campo en estos momentos “es neutra, porque todavía no se salió de la sequía. En esta zona empezó a llover, pero todavía no tenemos un perfil de agua como corresponde. El norte de la provincia todavía padece sequía y están liquidando mal los animales de la producción total porque no tienen pasto ni agua. La situación es complicada porque no se regularizó el régimen de agua. En la zona de Rosario tenemos un invierno con más humedad, pero no tenemos la cantidad de agua suficiente como para salir de la sequía”.

“No hay recursos para decir que salimos de esta situación. Hay que ser cuidadosos”, concluyó la titular de la SRR.