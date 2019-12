“Estamos viviendo una de las transformaciones más importantes que ha tenido la historia, por la velocidad del cambio”, dice César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica, durante su presentación en MSAITour Argentina, el evento sobre inteligencia artificial de Microsoft que reunió a cientos de especialistas en el área y donde se mostraron los últimos desarrollos que se apoyan en esta innovadora tecnología. El líder en la región de la compañía creada por Bill Gates adviertió que “la cuarta revolución industrial, que es una revolución digital, está liderada por la inteligencia artificial”.

“En 2020 comienza la década digital sin lugar a dudas. El mundo de la inteligencia artificial lo estamos viviendo todos los días. Es un cambio que se viene dando desde hace 30 años y en el cual compañías como Microsoft vienen invirtiendo. ¿Por qué está pasando esto? Por el boom en el mundo de los datos, la nube y tercero por los algoritmos”, destalló Cernuda ante el atento auditorio en La Rural de Palermo.

El presidente de Microsoft Latinoamérica explicó que el cambio tiene que ver fuertemente con el gran volumen de datos y una reducción importante de los costos, que lleva a un mayor acceso. Hoy se están generando 2,5 hexabaits en el mundo, mientras que hace 20 años se generaba eso en 365 días. Por otra parte, el costo de almacenamiento bajó y parte de eso tiene que ver con el mundo de la nube.

“Hace 20 años habríamos pagado 45 mil dólares por un mega y hoy pagamos 2 centavos. Además, el costo de procesamiento también bajó, un Teraflops, la medida para medir los procesamientos, en 1987 requería una maquina que costaba 67 millones de dólares y hoy con una X-One de 299 dólares podemos procesar un teraflops”, precisó el hombre encargado de supervisar un negocio que incluye 35 oficinas en 18 países con más de 2.500 empleados y 80.000 socios de negocio.

El también vicepresidente Corporativo de Microsoft apuntó que al ver los datos se observa que a la explosión que esta teniendo la IA le falta un componente: los algoritmos. “Todos estamos invirtiendo en crear algoritmos que nos lleven a tomar mejores decisiones, predecir y eso lo utilizamos detrás de los datos. Esto es realmente la IA. La cuarta revolución industrial, que es una revolución digital, está liderada por la inteligencia artificial”, subrayó al tiempo que destacó: “Estamos viviendo un cambio sin precedente”.

Pero todo cambio genera algo de resistencia y Cernuda lo explicó al comparar la realidad actual con la aparición del automóvil como medio de transporte en Nueva York. Es que hasta finales del siglo XIX, caballos y burros hacían las funciones de acarreo de personas y mercancías pero con la llegada del automóvil se generó una gran movida por parte de empresas de limpieza de las calles (del estiércol), los cuidadores de los animales y de todo aquel que realizaba alguna actividad relacionada con la tracción a sangre. Intentaban frenar el avance de las cuatro ruedas bajo los argumentos más irrisorios. El fin de la historia ya es conocido: el cambio se produjo y los vehículos se convirtieron en el medio de transporte por excelencia.

Actualmente existen miradas contrarias al avance de la tecnología, a su penetración en la vida diaria de las personas. Por eso “el cambio no es un cambio de tecnología nada más”, para Cernuda “es un cambio en la cultura de la compañía, en la forma de trabajar en equipo, de aprender en equipo, por eso es un cambio sin precedente”.

“Hay algunos estudios que dicen que en los próximos años desaparecerán 75 millones de puestos de trabajo como los entendemos pero se crearán 130 millones de puestos de trabajo, distintos a lo que vemos hoy. Estamos viendo una transformación tremenda”, resaltó y expresó su preocupación por “la fuerza laboral que no se formó en la transformación digital”, quienes no son nativos digitales.

Para “habilitar a nuestra gente” explicó que dentro de Microsoft invierten en formación de una manera que jamás habían hecho. “Somos nosotros los que tenemos que ayudar a que la brecha digital desaparezca”, remarcó y subrayó: “Tenemos que ser capaces de transformar la industria y la sociedad.

En este proceso Cernuda propuso hacer foco en la equidad, seguridad y privacidad de los datos. “La IA es una oportunidad única para democratizar la sociedad. Una pyme tiene acceso a la misma tecnología que una gran empresa, antes una pyme tenía que comprar infraestructura, invertir en data center, invertir en recursos que no podía tener. Hoy un banco paga una suscripción por Office 365 por 100 usuarios y una pyme por dos usuarios. Este cambio hace que realmente se tenga acceso a cualquier tecnología, por eso estamos viviendo una transformación digital que tiene la oportunidad de democratizar la sociedad”, explicó.

Respecto de la privacidad, el máximo referente de Mi crosoft en Latinoamérica dijo que “es fundamental respetar la privacidad de los datos de los clientes” y en franca oposición a lo que ocurre en otras grandes compañías remarcó: “No somos dueños de los datos que hay en la nube, son de nuestros clientes”.

Sobre la seguridad de la información, consideró que cada vez se verán más ciberataques y dijo que estamos ante “los inicios de un nuevo mundo en donde vamos a encontrarnos cada vez más spertice para robar datos”, por eso recomendó asociarse con las compañías que den las mejores garantías, como por supuesto Microsoft que invierte una importante suma de dinero en seguridad.

A modo de cierre, señaló que la tecnología está cambiando la forma de operar en el mundo. “Este mundo de IA no es sólo crear un algoritmo para conocer mejor a mi cliente o crear un chat bot que me permita reducir costos, aunque para esto hay un gran espectro. Esto acaba de empezar y es importante pensar cómo en mi negocio estoy aplicando la IA, no quiero que sea de forma defensiva. En el río Chubut estamos trabajando para analizar con inteligencia artificial cómo se comporta el agua en diferentes parcelas para prevenir o ser capaces de ver problemas donde el agua deja de ser potable, para entender si se podrá plantar algo el día de mañana, si las canalizaciones son correctas o no”, mencionó ante el gran auditorio integrado por un gran número de partners de Microsoft.