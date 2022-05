La Reserva Federal de EEUU subió medio punto la tasa de interés

La FED, junto con el aumento de las tasas, anunció que comenzará a reducir las tenencias de activos en su balance de u$s 9 billones. El organismo había estado comprando bonos para mantener las tasas de interés bajas y el flujo de dinero a través de la economía, durante la pandemia, pero el aumento de los precios obligó a replantear la política monetaria.

El presidente de la FED, Jerome Powell, afirmó que “la inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando, nos estamos moviendo rápidamente para volver a bajarlo”.

Durante una conferencia de prensa en Washington, Powell expresó su compromiso con la restauración de la estabilidad de precios y dijo que los ajustes de 50 puntos básicos (medio punto) “deberían estar sobre la mesa en las próximas dos reuniones, ya que 75 puntos básicos no es algo que el comité esté considerando activamente”.

“La economía estadounidense es muy fuerte y está bien posicionada para manejar una política monetaria más estricta”, expresó.

En un comunicado, el Comité Federal del Mercado Abierto informó que decidió “comenzar a reducir sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias a partir del 1º de junio, como se describe en los Planes para reducir el tamaño del balance de la Reserva Federal que se emitieron junto con esta declaración”.

Más adelante, la FED remarcó que, aunque la actividad económica general disminuyó en el primer trimestre, el gasto de los hogares y la inversión fija empresarial se mantuvieron fuertes. “La creación de puestos de trabajo fue sólida y la tasa de desempleo disminuyó sustancialmente”, señaló.

Igualmente, advirtió que la inflación sigue siendo elevada, “lo que refleja los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia, precios más altos de la energía y presiones de precios más amplias”.

El impacto de la guerra

El banco central estadounidense consideró que la guerra en el Este europeo afectó también a la economía ya que “la invasión de Ucrania por parte de Rusia y los eventos relacionados están creando una presión alcista adicional sobre la inflación y es probable que pesen sobre la actividad económica”.

En cuanto al esquema de mejora del balance, el organismo monetario reveló que tiene la intención de reducir las tenencias de valores a lo largo del tiempo de manera predecible, principalmente mediante el ajuste de los montos reinvertidos de los pagos de capital recibidos de los valores mantenidos en la Cuenta de Mercado Abierto del Sistema (Soma).

Para los valores del Tesoro, el tope se establecerá inicialmente en u$s 30 mil millones por mes y después de tres meses aumentará a u$s 60 mil millones por mes. La disminución de las tenencias d por debajo de este límite mensual incluirá valores del Tesoro con cupón y, en la medida en que los vencimientos de los cupones sean inferiores al límite mensual, letras del Tesoro. Para la deuda de la agencia y los valores respaldados por hipotecas, el límite se establecerá inicialmente en u$s 17.500 millones por mes.