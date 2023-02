La Reserva Federal advierte que aún restan subas de tasa

Raverta: "Sin ley de moratoria previsional, nueve de cada 10 mujeres no podrán jubilarse"

La soja cayó más de U$S 6,5 en el mercado de Chicago

En conferencia de prensa, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que es “ciertamente posible” que el organismo mantenga su tasa de interés de referencia por debajo de 5%. “Podemos decir, creo que por primera vez, que el proceso desinflacionario ha comenzado; podemos ver eso y lo vemos realmente en los precios de los bienes hasta ahora”, agregó Powell

A su vez, aseguró que todavía cree que la FED puede hacer que la inflación vuelva a bajar al 2% “sin una recesión realmente significativa o un aumento realmente significativo en el desempleo”.

El titular de la Reserva Federal puntualizó también que “el nivel máximo de empleo es una meta amplia e inclusiva que no se puede medir directamente y cambia con el tiempo debido en gran parte a factores no monetarios que afectan la estructura y dinámica del mercado de trabajo. En consecuencia, no sería apropiado especificar un objetivo fijo para empleo”.

El funcionario advirtió que “el proceso de desinflación está en sus primeras etapas, por lo que el trabajo no está completamente terminado. Los servicios básicos que excluyen la vivienda aún no han experimentado una desinflación” y estimó que la inflación va a seguir subiendo en los servicios de vivienda, antes de bajar.

“Hemos elevado las tasas cuatro puntos y medio porcentuales, y estamos hablando de un par de aumentos más de tasas para llegar a ese nivel que creemos que es apropiadamente restrictivo”, dijo Powel.

Por su parte,el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC por sus siglas en inglés) manifestó que “continuará reduciendo sus tenencias de valores del Tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias, tal como se describe en sus planes previamente anunciados

En tanto, el organismo anticipó que “los aumentos continuos en el rango objetivo serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al dos por ciento con el tiempo”

El dólar Blue se desinfla y el oficial crece 60 centavos

El dólar oficial cerró con una cotización de 60 centavos por encima de la valuación del martes, en promedio, arranca el día en $194,95. A su vez, el Banco Central concluyó la jornada del miércoles continuando la tendencia que mostró durante todo el mes de enero, realizó ventas por u$s 42 millones.

En el mercado informal, el denominado dólar “blue” sigue en claro retroceso, el miércoles su cotización perdió cuatro pesos y terminó en los $377 por unidad. En tanto, en el emporio bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) registró un descenso de 0,1%, ubicando el valor de la divisa en $367,03; mientras que el MEP avanzó 0,1%, a $355,32.

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $187,29. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $253,43 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $321,67.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $341,16, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se acomodó en $389,90. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 312 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 482 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 1.445 millones

Crecen las principales bolsas del mundo

La región Asia-Pacífico cerró con signo positivo, el mayor ascenso se dio China con un 1,45% en su índice Shenzhen y 0,90% en el Shanghai. Europa operó con resultados en su mayoría positivos:con la excepción de Londres que disminuyó un 0,02% y París se mantuvo sin variaciones.