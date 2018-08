La renovación de los smartphone

Los smartphones se vuelven cada día más protagonistas de la vida cotidiana de las personas, a tal punto que los referentes del sector estiman que la venta de celulares se convertirá este año en uno de los pocos productos que resistirá la caída del consumo que se acentúo en el país tras la escalada del dólar.

Germán Greco, gerente general de Motorola Argentina, precisó que se está registrando un descenso en la demanda de entre un 10 por ciento y 15 por ciento. Sin embargo, dijo que aunque el mercado estará un poco recesivo, está ávido a la tecnología. "De casa puedo salir sin la billetera, pero con el celular en el bolsillo", subrayó.

Durante la presentación oficial en Argentina del nuevo Moto Z3 Play, el smartphone de alta gama de Motorola, Greco consideró que hoy en día la venta "es renovación inteligente". El directivo explicó que el consumidor va por su segundo o tercer smartphone y por eso la gama media es la que se lleva una parte más importante de la torta total de consumo.

"Ya tuviste la experiencia de que la memoria se te quedó corta, la cámara no se qué y queres un poquito más. Por eso estamos trayendo los moto E que están a 6.999 pesos y 7.999 pesos y el nuevo Play que llega en breve. Son productos de muy buena calidad por ese precio y tendrían que valer un poco más", indicó Greco, quien anticipó que en poco tiempo más se abrirá un local exclusivo de Motorola en el nuevo shopping Paseo del Bosque que se levanta sobre Av. Sorrento y Circunvalación.

Con la firme posición de vender 10 por ciento más que el volumen actual, Motorola apunta a ganar mercado a su competencia con intensivas promociones y la presentación de nuevos modelos. "Año contra año va a ser crecimiento, tenemos mejores productos y pasamos de 5 a 9 teléfonos", puntualizó el directivo al tiempo que estimó que el mercado en general en 2018 "iba a ir a un crecimiento, pero va a ser flat".

Un punto fuerte de la comercialización de teléfonos celulares tiene que ver con que aún quedan consumidores por sumarse al uso de smartphone. "Las operadoras están haciendo un trabajo fuerte de migración, tienen que cerrar pronto la red 2G y en 3G también se tienen que mover. Además, el consumidor que tiene un 3G quiere acceder a un Facebook o Whatsap y no le anda. Lo mínimo si no tenes un teléfono 4G con un Android más o menos nuevo no anda", explicó.

El máximo referente de Motorola en Argentina consieró que se está moviendo el consumo. "El teléfono más barato con prestaciones lógicas valía 3 mil y ahora se fue a 4 mil o 4.500, se movió todo para arriba. Vimos una pequeña caída en ventas pero hay que ver qué pasa. Todavía quedan por delante fechas claves como el Día de la Madre y Navidad que son de fuertes ventas", detalló Greco al tiempo que comentó que al haber realizado nuevos lanzamientos de productos como los Moto G6 y Moto Z3 plus el año para Motorola es de crecimiento asegurado.

El directivo también habló del mercado ilegal y planteó que "sigue disminuyendo por que por el tipo de cambio es aún más complicado comercializar eso". Además, comentó que hay una parte grande que iba a ser importada, sobre todo lo de gama baja, que ya no conviene más por el tipo de cambio alto. "El teléfono más bajo está más barato que el que venía de afuera. Hasta mayo era un 6 o 7 por ciento del total del volumen y vemos que va a bajar a 1 por ciento", indicó.

Respecto a los precios de los smartphone, Greco señaló que se optimizaron fuertemente los costos de la producción en Río Grande y eso permitió tener precios al público más competitivos.

"Hicimos un trabajo fuerte para optimizar costos en Tierra del Fuego y bajar ganancias para ser muy competitivos. El dólar devalúo 40 por ciento y nosotros subimos 25/28 por ciento los precios. Estoy siendo más competitivo que antes, porque la suba del dólar baja los costos de fabricación en Tierra del Fuego y eso lo pase a precios. Podríamos habernos quedado con esa plata pero no, por eso mis competidores subieron más que nosotros. Así nos alejamos a algunos productos estratégicos de mis competidores", subrayó al tiempo que contó que el Moto G 6 plus, el teléfono más vendido, "es una bomba atómica".

El gerente general de Motorola Argentina habló sobre la producción en Tierra del Fuego y explicó que la situación cambió después de la escalada del dólar que se inició en mayo.

"Hace tres meses atrás con el dólar a 20 era una cosa, ahora es otra. Con más de 60 años en Argentina nos vamos adaptar al modelo que esté. Motorola es una marca líder, el market share que tenemos acá es tan grande como el de Brasil y México, y la idea de la compañía es seguir estando fuertemente en Argentina. Nos adaptaremos a la definición que se tenga respecto a este sector, estamos todo el tiempo trabajando para el futuro, inclusive con el gobierno, con el actual, con el anterior, con el que esté. Tenemos que adaptarnos a las políticas que nos imponga el país", puntualizó.

Los beneficios impositivos por producir en Río Grande finalizarían en 2023 y las empresas se preparan para esta fecha de diferentes formas. "Pensamos que esté año ya iba a ser complicado el modelo productivo en el sur y con los ajustes de dólar y los cambios en el modelo productivo volvió a ser beneficioso el sur. Las mejoras que hay la pasamos a precio, queremos que el consumidor tenga acceso a tecnología buena", indicó.

Greco explicó que "lo más difícil de Tierra del Fuego es "que no haya tanta diferencia de tiempo entre un lanzamiento global y uno local" y recordó que en una época eran 6 meses y eso llevaba a tener a acceso a una tecnología antigua. En Tierra del Fuego Motorola produce el nuevo y flamante Moto Z3 Play, G6 plus, G6, G6 Play, E5 Plus, E5 y próximamente el E5 play, y C Play y c. "Unos cuantos", celebró Greco.