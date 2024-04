La recesión ya golpea a la recaudación nacional, que bajó 16% real en marzo

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que la recaudación tributaria nacional dismimuyó 16% real en marzo pero, si excluyen los tributos vinculados al comercio exterior, la caída sería del 24%. “Es importante recordar que en marzo la colocación del Boprealgeneró recaudación extra en el impuesto País, aunque en menor medida que en el mes anterior”, señaló la entidad.

La recaudación que más cayó fue la de Bienes Personales (-83%), seguido por Ganancias (-40,2%) y derechos de importación (-26,3%). Por otro lado, los recursos de la seguridad social cayeron 23%.

El Iaraf estimó que la recaudación tributaria nacional en el primer trimestre habría disminuido un 10% interanual real. Al excluir los tributos vinculados a comercio exterior, descendería un 19% en términos reales. Son $ 22,67 billones.

Provincias en problemas

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), los recursos de origen nacional transferidos a las provincias cayeron 27,3% en términos reales durante marzo. En el mismo sentido, la coparticipación bajó 25,5% interanual. “Tanto IVA como Ganancias redujeron sensiblemente su recaudación en términos reales”, señala.

Las provincias sienten el peso del recorte de fondos nacionales y de la recesión. Y muchas de ellas, para peor, tienen que afrontar una fuerte carga de deuda.

Los vencimientos de deuda de los Estados subnacionales subieron 340,3%, de acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco. El mes pasado pagaron compromisos por $ 593.657 millones, la cifra más alta en los últimos doce meses.

En marzo de 2023 habían abonado $134.834 millones. El salto obedece a que la mayoría de la deuda de las provincias es en dólares y euros, por lo que la devaluación de diciembre del año pasado multiplicó la necesidad de esfuerzo fiscal en pesos para poder cumplir con los acreedores.

El 31% de los vencimientos fueron en pesos, por $ 181.847 millones (incluye vencimientos liquidados en dólares pero que se cancelan en pesos) mientras que el 69% fueron en moneda extranjera por u$s 487 millones.

Cuatro provincias tuvieron que enfrentar compromisos con acreedores en moneda extranjera por un total de u$s487 millones, cifra que impactó también en las reservas del Banco Central que el mes pasado ya tuvo problemas para sumar dólares a pesar de mantener altas sus compras. La provincia de Buenos Aires tuvo que pagar u$s 333.43 millones por un lado y 15,04 millones en euros, por otro. Por su lado, Jujuy abonó u$s 30,69 millones, Mendoza u$s 59,73 millones y Río Negro u$s 46,58 millones.

En este marco, a pocos días de un vencimiento de deuda por u$s 1.300 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington para reunirse con funcionarios del FMI. La novedad se produce mientras el equipo económico sigue explorando financiamiento por u$s 15.000 millones del Fondo Monetario y fondos extranjeros.