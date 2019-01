La recaudación real bajó por efecto de la crisis económica

La recaudación en 2018 quedó por debajo de la inflación, creció sólo 31,2 por ciento y llegó a $3,38 billones. Los ingresos sufrieron el impacto de la reducción de la actividad económica y la sequía que afectó al campo y por ende, al sector exportador de productos primarios.

El resultado difundido ayer por el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Leandro Cuccioli, se ubica por debajo de las estimaciones de inflación, que rondan el 45 por ciento anual. En la rueda de prensa, el titular del organismo destacó que el año pasado "tuvo momentos muy diferentes" en el plano económico, que se reflejaron en la marcha de la recaudación.

"Hubo un primer período hasta marzo y abril" en el que la economía creció a una tasa del 4 por ciento interanual y luego "cambió abruptamente", a partir de la falta de financiamiento externo, la devaluación, y la caída de la actividad económica, lo que también se reflejó en la recaudación, reseñó el funcionario.

"Un dato no menor fue la sequía, que parece que hubiera pasado hace mucho tiempo, pero no. Eso afectó fuertemente los ingresos", destacó Cuccioli.

Sin embargo, el titular de la Afip destacó que durante el año pasado, el IVA neto creció 44,3 por ciento, para sumar un billón 104.580 millones de pesos, con una variación del 41,6 por ciento en el tramo impositivo y del 47,8 por ciento en el aduanero.

Con una caída del PBI estimada en torno al 2 por ciento "todo lo que es IVA tuvo un comportamiento mucho mejor a lo esperado, debido a que las transacciones electrónicas y las mayores tareas de fiscalización permitieron que se mantengan" los niveles de ingreso en este impuesto.

El impuesto a las Ganancias aumentó el 33,7 por ciento para sumar $ 742.052 millones debido a los mayores ingresos por el saldo de declaración jurada y anticipos de sociedades y personas humanas y por mayores retenciones.

Sin en el sector de la seguridad social, los ingresos aumentaron el 24,7 por ciento, unos $ 878.379 millones debido a "una caída en la cantidad de puestos de trabajo" registrados, y un crecimiento de los salarios por debajo de la inflación, explicó Cuccioli.

La suba del dólar

En el comercio exterior, por la suba de poco más del 100 por ciento del dólar registrada en 2018 los ingresos por los derechos de importación aumentaron 51,7 por ciento, para sumar $107.178 millones y los derechos de exportación un 72,7 por ciento. a $ 114.160 millones.

Los ingresos por las retenciones se vieron favorecidos por la implementación del derecho de exportación adicional a partir de septiembre, que aportó unos $ 32.900 millones.

El impuesto a los bienes personales sumó $ 14.517 millones y cayó 34,5 por ciento.

El resultado anual se obtuvo luego de que la recaudación tributaria creciera el 36 por ciento en diciembre 2018, con $319.921,5 millones.

Retenciones por exportar servicios

El gobierno aplicará retenciones del 12 por ciento a las exportaciones de servicios. La medida, que se estableció por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. No incluye las ventas de las pymes por hasta u$s 600 mil anuales. Según el gobierno, el derecho de exportación no podrá exceder de 4 pesos por cada dólar del valor imponible.