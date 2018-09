La provincia pone en duda que la pobreza haya subido más en Santa Fe que en otros lugares

El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Jorge Alvarez, puso en duda que la pobreza haya subido más en territorio santafesino que a nivel nacional. Sostuvo que en el segundo semestre los valores "serán más negativos" y cuestionó el abordaje en la materia del gobierno nacional.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la población bajo la línea de pobreza aumentó 5,1 por ciento en el Gran rosario durante el primer semestre de 2018 y alcanzó al 24,9 por ciento del total. El cinco por ciento de esos pobres son indigentes, es decir que no llegan a cubrir las necesidades alimentarias.

Los datos del Indec revelaron que el Gran Rosario se ubicó entre los diez con mayor porcentaje de indigencia en el país.









En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, el titular del área de Desarrollo Social de Santa Fe expresó sus reservas en cuanto a los números. "Me resulta con poco sustento que haya aumentado un dos por ciento a nivel nacional y un cinco por ciento en Rosario y cuatro y pico en el Gran Santa Fe. No me resulta con mucho sustento la relación de esos índices", expresó.



"Más allá de los índices, lo importante es discutir qué se está haciendo para salir de esta situación. Qué le decimos a la gente que está en la pobreza".





"No hay motivos suficientes para pensar que se haya incrementado más la pobreza en la provincia de Santa Fe que en otros lugares. Hay provincias que han bajado de un semestre al otro. Quiere decir que en algún momento se midió mal. Antes o ahora. Más allá de los índices, lo importante es discutir qué se está haciendo para salir de esta situación. Qué le decimos a la gente que está en la pobreza", agregó.

Alvarez manifestó: "Decir que hay un punto más o un punto menos de pobreza, no es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere saber cómo se va a cambiar esta realidad. No veo un reconocimiento por parte de Nación de las causas por las cuales se llega a estos índices de pobreza. Limitar todo al problema cambiario es fuerte, pero también hay otros factores que llevan a esta situación".



"Esto es consecuencia de una política económica. De la pobreza se sale con integración social, con políticas activas que den posibilidad de desarrollo al ser humano. Y no estamos viendo políticas que reconozcan fehacientemente la realidad y que den una salida a esta situación. Eso nos preocupa en la provincia. Creemos que en el tercer trimestre el aumento de la pobreza será mayor por el proceso inflacionario y por tema cambiario", añadió.