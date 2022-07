La provincia afirma que no hay desabastecimiento de productos

Este miércoles Aviano mantuvo una reunión con supermercadistas, mayoristas, kiosqueros y todos los actores que trabajan en el marco del programa Precios Santafesinos para hacer una evaluación de la situación. "No hay dificultades en toda la cadena. Sí hay dificultades con el aceite por el tema del fideicomiso y lo que toma Precios Cuidados de aceite y lo poco que queda para repartir en el resto de los puntos de venta, lo que no es grandes superficies y las grandes cadenas. Pero el problema del aceite no es de ahora, viene de antes", aclaró.

"Todo lo que se está vendiendo se está reponiendo y tampoco se ven dificultades con el combustible en la provincia de Santa Fe. Nosotros no lo detectamos en las inspecciones que estamos haciendo habitualmente en las estaciones de servicio que tienen stock y se está vendiendo normalmente", agregó.

Al ser consultado por los precios, Aviano dijo que hay empresas que están aumentando y otras que están retrotrayendo precios, aunque eso es algo que se va a saber con mayor claridad la semana que viene cuando esté terminado un estudio que se realizó en los últimos días. "Lo puntual es el tema del azúcar que tuvo hasta un 75 por ciento de aumento", advirtió el funcionario del ministerio de la Producción.

En ese marco, Aviano resaltó la ronda de diálogo que inició esta semana el gobierno nacional en lugar de estar aplicando la ley de abastecimiento. Los encuentros fueron con las grandes cadenas de supermercados, con supermercados regionales, empresas alimenticias y con representantes de las provincias.

"El lunes pasado estuvimos en Buenos Aires junto a cinco provincias manifestando nuestras inquietudes. Pero el escenario que se muestra en medios nacionales sobre posibles desabastecimientos, cortes de stock no están ocurriendo en la provincia de Santa Fe. Eso lo ratificamos a partir de nuestras inspecciones y por lo dicho por los propios actores del sector", afirmó y adelantó que este viernes representantes de las provincias de la región centro se reunirán con el nuevo secretario de Comercio Interior, Martín Pollera.

En ese encuentro se van a abordar regionalmente estos temas y se van a trazar las estrategias para las próximas semanas. "Entendemos que se va a dar la normal estabilización y nueva referencia de precios en los productos de la canasta familiar. También queremos saber qué es lo que va a ocurrir con lo que son los commodities como el aceite, el azúcar, las harinas y el papel higiénico", planteó.

Sobre este último producto, el funcionario dijo que no hay desabastecimiento, pero que sí hubo un aumento en el consumo por lo que dijo que se le pedirá a Nación que busque llevar tranquilidad a la población para que no compre más papel higiénico del habitual. En los últimos días hubo diversos medios que publicaron notas alarmando sobre que "en los próximos días podría faltar papel higiénico en los comercios". Esto generó en algunos consumidores una sobrecompra por pánico, y esto lo que está provocando hoy el problema con el abastecimiento de papel higiénico.

Al ser consultado sobre si en las últimas semanas hubo especulaciones de parte de proveedores que pudieron no entregar algunos productos ante la incertidumbre de precios, Aviano respondió: "No, estuvieron entregando mercadería normalmente y en las compras que realizaron con anterioridad al cambio del ministro de Economía se respetó el precio. El único planteo de los supermercadistas y el comercio santafesino fue la necesidad de articular más con la industria santafesina de esos productos que son commodities para poder trabajar regionalmente en lo que no se pueda abastecer los volúmenes demandados por las grandes empresas industriales que son las que habitualmente abastecen en primer lugar las grandes cuotas que tienen con las grandes cadenas de supermercados y luego al resto se les reparte lo que queda".

"Ahí nosotros vamos a insistir con el gobierno nacional que debe haber una rediscusión con el fideicomiso del aceite donde Santa Fe tiene mucho por decir, no solo por la producción de las grandes aceiteras que también son exportadoras, sino también por las aceiteras regionales. Mientras que en la provincia de Santa Fe también tenemos que hacer el mismo federalismo hacia adentro", expuso.

Ante la pregunta por el aumento de precios que se registró en los últimos días, Aviano dijo que recién habrá precisiones en los próximos días. "En las últimas reuniones el planteo particular, dentro de los artículos de primera necesidad, fue sobre el azúcar y el aceite que no están en precios cuidados. Hubo artículos que en el primer cimbronazo aumentaron pero después retrocedieron, como los de limpieza. Pero recién la semana que viene vamos a tener un panorama de qué quedó con aumentos fuertes que hay que revisar y qué se volvió a acomodar con un aumento final o que volvió a lo que costaba".

Por otra parte, Aviano confirmó que en los últimos días no ingresaron denuncias por aumentos de precios. "Por eso nuestro trabajo está siendo de oficio para ir monitoreando la situación. Hoy les requerimos a las cámaras que si tienen algún planteo puntual que vayan a hacer ante Nación, también lo hagan ante provincia porque si se refiere a empresas de nivel industrial que son santafesinas estamos dispuestos a interceder, siempre de la misma manera; primero dialogando y después aplicando alguna cuestión normativa si es que corresponde".

"No tuvimos ningún reclamo sectorial ni tampoco tenemos denuncias de aumentos al 0800 de defensa del consumidor (0800-555-6768 Opción 3). Nos guste o no, los consumidores están convalidando algunos aumentos porque nos están planteando un posible desabastecimiento y en eso quiero ser tajante: no hay ninguna posibilidad de desabastecimiento ni ahora, ni hay posibilidad cierta de que eso ocurra", sentenció.

Para sostener esos argumentos, el funcionario dijo que la industria está funcionando con normalidad, que el abastecimiento de combustible se está dando con normalidad, que los distribuidores mayoristas tienen sus depósitos con mercadería y que por eso se ven las góndolas con mercadería. Sí planteó que hay que rediscutir dentro del programa Precios Cuidados el papel que juega el aceite como artículo esencial en la canasta familiar. "Hoy un aceite que está por fuera de Precios Cuidados contra otro que no está en Precios Cuidados", concluyó.