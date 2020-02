La oposición volvió al relato de la herencia

El jefe del Interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, dijo que el informe que brindó el ministro Guzmán"tuvo gusto a poco" y recomendó "no aumentar la incertidumbre coqueteando con el default".

"Coincidimos con que tenemos que hacer un ‘nunca más' a los ciclos de endeudamiento, pero también necesitamos un ‘nunca más' de los altos ciclos de déficit fiscal de la Argentina", dijo el diputado cordobés quien encabezó una conferencia de prensa de los integrantes del interbloque oposito.

"No hay que aumentar la incertidumbre coqueteando con un default. No van a asustar a nadie. Los bonistas no tienen corazón, no se asustan", afirmó Negri, quien estuvo acompañado por el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Negri y Ritondo volvieron a recurrir al relato de la "herencia" para justificar el endeudamiento del gobierno de Cambiemos. Dijeron que tomaron deuda para pagar la que heredaron. Sin embargo, los datos objetivos muestran que Macri recibió un nivel de endeudamiento del 53,5 por ciento sobre el PBI en 2015 y lo dejó cerca del 98 por ciento. Además que se tomó deuda en dólares para asumir compromisos en pesos.