Mañana comienza en Buenos Aires la XI Conferencia Ministerial (MC11) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cumbre que por primera vez se realiza en Argentina. Durante el encuentro _que contará con la participación de alrededor de 4.000 representantes de gobierno de los 164 miembros de la entidad, unos 400 periodistas y miembros de unas 260 ONG's_ se buscará avanzar en la definición de temas claves para el comercio internacional, aunque ya trascendió que algunas diferencias entre los países miembros ponen en riesgo acuerdos claves.

Tras el éxito de las anteriores ministeriales, en Bali (2013) y Nairobi (2015), los miembros de la OMC enhebraron desde entonces trabajosas negociaciones en la sede de Ginebra para que en la cita de Buenos Aires se concretaran acuerdos multilaterales para eliminar los subsidios a la pesca, a las existencias públicas de alimentos, y al algodón, entre los temas.

Hasta noviembre, un acuerdo para eliminar los subsidios a la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, y a la sobrepesca, estaba cerca de la meta, pero el impulso comenzó a diluirse hasta prevalecer hoy diferencias en torno a definir qué es subvención, y qué no, en función de los intereses de algunas potencias pesqueras, como China.

La MC11 también era el deadline para resolver las distorsiones al comercio que generan los subsidios a las compras de alimentos para distribuirlos a las poblaciones más necesitadas por parte de los gobiernos de los países en desarrollo. La cuestión forma parte del pilar Agricultura, en el que las llamadas ayudas domésticas, o subsidios directos a la producción agrícola, son el punto álgido de controversia para la mayoría de los miembros, con posiciones muy divergentes.

Más allá de las divergencias técnicas, la MC11 corre el riesgo de no contar siquiera con una declaración ministerial final. Los negociadores llegaron a Buenos Aires sin un borrador al respecto y los ministros deberán afinar los recursos semánticos para evitar que Estados Unidos rechace un texto en el que se defienda el comercio libre y el sistema multilateral y se ataque al proteccionismo.

La OMC debe adoptar todas sus decisiones multilaterales por unanimidad, por lo que un solo voto en contra hace caer cualquier acuerdo.╠

Una salida que se sopesa para salvar una eventual posición irreconciliable de Washington en este sentido es una declaración final de la presidenta de la MC11, Susana Malcorra. La ex canciller argentina, quien mantuvo en los últimos meses numerosas reuniones con los jefes de grupos negociadores y con varias delegaciones, fue la primera en reconocer que la MC11 podía no arrojar grandes resultados.

Respecto al contexto en que se realiza la conferencia, la ex canciller Malcorra admitió que "hay una creciente oposición al comercio internacional, una orientación al proteccionismo".

"Si de Buenos Aires salimos reconfirmando las reglas de la OMC nos podemos considerar muy exitosos", afirmó la ex funcionaria de Macri. Dijo que se pretende lograr "una reconfirmación de la OMC, de su mandato, del sistema de reglas".

La MC11 será inaugurada el domingo por el presidente Mauricio Macri en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, acompañado de sus colegas de Uruguay, Tabaré Vázquez; Brasil, Michel Temer y de Paraguay, Horacio Cartes, pero comenzará, en los hechos, el lunes en el Hotel Hilton de Puerto Madero.╠

Allí, hasta el miércoles, las delegaciones de la OMC, encabezadas por sus ministros de Comercio, participarán de dos sesiones plenarias por día, en las que cada y miembro tendrá 3 minutos para exponer de manera pública sus posiciones de los temas del sistema multilateral. En paralelo, los delegados participarán de reuniones cerradas en siete grupos, definidos según los temas que se tratarán en esta conferencia: agricultura, pesca, e-commerce, servicios, inversiones, mipymes, y comercio y desarrollo.

lider. La ex canciller argentina Susana Malcorra preside la XI Conferencia Ministerial.