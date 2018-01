La ola de cesantías estatales llegó al Senasa santafesino

La ola de despidos estatales se engrosa. Las primeras cesantías del año se dieron sin previo aviso en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), con 130 contratos caídos en todos el país, de los cuales 23 corresponden a la provincia de Santa Fe. En tanto, conforme transcurría la jornada de ayer se incrementaba el número de cesanteados en Radio Nacional, que se notificaban de la desvinculación al momento de fichar.

Ante los despidos en Senasa, ATE Rosario se movilizó y protestó en las puertas del organismo, en San Lorenzo y Mitre, reclamando explicaciones y exigiendo la reincorporación de los trabajadores desafectados. Dirigentes de la junta interna denunciaron que desde "hace un tiempo ya venían quitando las funciones y se iba corriendo al personal de sus puestos y ahora nos encontramos con esto".

Por su parte, la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires, anunció para hoy una jornada nacional de lucha contra los despidos en Senasa, la cual tendrá lugar en los centros regionales y unidades operativas como puertos, fronteras y aeropuertos. Asimismo, ATE ha convocado a un paro nacional para mañana, con movilización desde las 11 al Ministerio de Modernización de la Nación. En Rosario, el gremio realizará un acto a modo de protesta en Sarmiento y Rioja, frente a la sede del Ministerio de Trabajo, a las 10 de la mañana.

El secretario general de ATE, Hugo Godoy, indicó que los despidos en Senasa _a los que se suma un anuncio de otros 130_ se produjeron en los centros regionales nacionales y en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por lo que confirmó las protestas. "A algunos trabajadores se les comunicó la decisión a través de Gestión Documental Electrónica (GDE), una plataforma de Modernización que aglutina los datos de todo el personal. Se los llamó por teléfono, se les avisó que recibieron un correo del GDE y se les informó que se prescindió de sus servicios a partir del 31 de diciembre".

El sindicalista confirmó que era personal contratado, y explicó que en ese contexto se incluyó a empleados con contratos ArgenInta, que son fundaciones tercerizadas que trabajan para el Senasa, y contratos con dependencia estatal.

Fuera del sistema

Según el Sistema Federal de Radios y Contenidos Públicos de la República Argentina, en Radio Nacional "no hubo despidos", sino que "16 contratos eventuales vencidos al 31 de diciembre no fueron renovados. Lo cierto es que según denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), no existió comunicación oficial a las personas afectadas. "La perversidad es tal que los compañeros llegan, fichan y se enteran que están afuera porque el sistema no los toma", afirmó ayer el secretario adjunto del gremio, Carlos Saglul.

El programa de cesantías en Radio Nacional ayer no tenía un número concreto. Cecilia Bari, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) alertó en declaraciones radiales que los despidos "alcanzan a todas las radios del país" y que serían "más de 400", en lo que forma parte de un plan que incluirá jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.

Según Godoy, ya se produjeron 29 bajas de contratos en Fabricaciones Militares de Río Tercero, 30 de Villa María, 35 de Rosario y 16 de la sede central de la firma; 70 en Defensa; 108 en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); 120 en el Senasa; 149 en Energía; 10 en Modernización; 27 en Jefatura de Gabinete; 28 en Presidencia; 21 en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa); 7 en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); 64 en Cultura y 30 en Medio Ambiente. Por ello, el líder sindical confirmó un paro general estatal y la marcha hacia el Ministerio de Modernización para el jueves, señaló un comunicado de prensa.