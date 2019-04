La micro sigue en recesión

Hace seis meses que el tipo de cambio cotiza en torno de $ 40 y en esta semana muy cerca de los $50, y los agentes económicos no han desahorrado en dólares para adquirir bienes. El billete norteamericano subió el 102 por ciento, y la inflación el 54,7 por ciento anual. El gobierno cumplió la meta de equilibrio fiscal, pero los mercados siguen desconfiando.

La conducción económica ha tenido resultados positivos en la política de ajuste de las cuentas públicas y déficit de la balanza de pagos. El FMI llegó para prestar u$s 58.000 millones y evitar que Argentina se encamine a un escenario de cesación de pagos. Pero, el éxito de los resultados logrados tiene la contracara de una economía interna que se desangra, con una inflación que no se puede domar, una suba del tipo de cambio, fuga de capitales e incremento del riesgo país.

El FMI impuso como objetivo un déficit fiscal primario cero. Para lograr eso, el ajuste del sector público y privado es considerable, los agentes económicos sufren el estrés financiero y económico de convivir con una inflación que rondaría el 40 por ciento anual, un ajuste del tipo de cambio que en retrospectiva subió el 100 por ciento el último año, sin crédito y fuerte recesión.

Mientras en el gobierno de Cristina de Kirchner teníamos un cepo al dólar, en esta oportunidad el gobierno le puso un candado al crédito y la cantidad de moneda. Nadie tomará un crédito a las tasas actuales. La economía se desfinanció, muchas operaciones son en efectivo, y el fantasma de la evasión inunda al mercado.

Por si los problemas no fueran pocos, los precios de las materias primas que exportamos como soja, trigo y maíz se ubican en niveles extremadamente bajos, y no hay en el horizonte posibilidades claras de recuperación. Este año al campo lo salvan los kilos, pero para el año próximo los problemas serán mayores si los precios no dan algo de respiro.

La fiebre porcina a nivel mundial cambia el mapa del negocio en el campo, China pierde un alto stock de cerdos, no necesita comprar granos, necesita que le vendan carnes. Argentina está en el lugar indicado, lejos de los lugares donde la fiebre porcina contaminó a la población mundial de cerdos, puede transformarse en una gran productora de carnes. El único problema es que no hay política de Estado para enfrentar este escenario. Lo más probable es que la suba de precios de la carne vacuna, porcina y aviar confunda a la conducción económica, y otra vez el campo sea responsable de la suba de los índices de inflación cuando, en realidad, deberían ver este escenario como una gran oportunidad para que Argentina crezca en exportaciones, suban las inversiones y se revierta el ciclo estructural de estancamiento y alta inflación que vivimos desde el año 2011 a la fecha.

El gobierno está bajando el gasto público, logrando equilibrio fiscal, y llevando racionalidad a las cuentas externas. La contracara de este ajuste es que la economía no crece producto de la falta de inversiones, una estructura productiva obsoleta, y la inexistencia de políticas de Estado para potenciar el crecimiento.

Argentina tiene un problema de falta de inversiones productivas y exportaciones que dinamicen el crecimiento económico. Los incentivos deben llegar para favorecer el camino de la inversión y deben ser fiscales o a través de una nueva legislación laboral y previsional que permita incrementar los niveles de empleo existente. El camino de otorgar subsidios a la sociedad, congelar los precios o reprimir la suba del tipo de cambio no son los indicados para lograr un crecimiento sustentable a futuro.

En el largo plazo, si el gobierno sigue llevando delante un ordenamiento de las cuentas públicas, nos iremos acercando a un escenario más predecible. Si este ajuste se hace con un tipo de cambio competitivo, no faltarán dólares, al contrario, sobrarán para cubrir las necesidades de importación y pago de intereses de la deuda.

Conclusión

La macro nos está diciendo que no tenemos por delante un escenario de cesación de pagos de la deuda pública, en la medida que el gobierno garantice superávit fiscal primario y sobrante de dólares en las cuentas externas. La micro seguirá en un escenario recesivo, producto de la falta de liquidez, crédito y altos costos impositivos. Si el tipo de cambio se estabiliza habría un pasaje de dólares a bienes por parte de los agentes económicos. En esta oportunidad este pasaje está demorado por las externalidades negativas que genera la elección presidencial.

Creemos que dado los bajos precios que tienen los activos, y en la medida que se despejen las dudas sobre el próximo presidente, la demanda de activos inmuebles, rodados o electrodomésticos se activara en el mercado, y este podría ser el puntapié inicial de una mejora de actividad. Si este pasaje se sigue demorando, el escenario de recesión y alta inflación seguirá vigente.