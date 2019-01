La maquinaria agrícola, decepcionada con la política oficial

La Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma) expresó su malestar por la falta de soluciones que mostró el desarrollo de la Mesa Nacional de la Maquinaria Agrícola durante 2018.

"La verdad es que no hemos avanzado en nada", subrayó Raúl Crucianelli, presidente de Cafma, quien calificó como "una decepción" el balance de las gestiones realizadas en esa instancia.

Si bien Crucianelli remarcó que la entidad tiene "un buen diálogo con el gobierno nacional" y consideró que "es lo importante a rescatar", admitió que el resultado de la Mesa de la Maquinaria Agrícola "no fue bueno".

El titular de Cafma realizó un análisis de la situación del sector a través de un video que la entidad subió a su sitio web. En esa entrevista, Crucianelli ponderó primero como "un hecho inédito e importantísimo para el sector", la formación de la Mesa de la Maquinaria Agrícola.

Problemas

"En lo financiero, complicadísimos. En lo impositivo, el tema saldo IVA Técnico parecía estar solucionado y retrocedimos", apuntó Crucianelli al repasar los temas principales de la Mesa de la Maquinaria Agrícola.

También hizo notar que la crisis del sector de agromáquinas se inscribe en un contexto nacional complicado. "Hay cosas que no es que el gobierno no las quiere hacer, sino que no las puede hacer. No estamos exceptos de lo que le pasa al país todo", expresó.

Las expectativas de la industria, ante este panorama, radican en que "aparezca un buen 2019" y que la cosecha logre altos niveles productivos. "Lo que falta es que aparezca el crédito. La actividad industrial con tasas de este nivel no es posible. Ninguna actividad es posible con una tasa que supere el 50%", sentenció Crucianelli.