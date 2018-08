El juez laboral José Ignacio Ramonet autorizó ayer un embargo preventivo de casi 810 millones de pesos, más intereses, contra la Federación de Camioneros, a raíz de una presentación del Ministerio de Trabajo que acusa a la organización de Hugo Moyano de haber incumplido una conciliación obligatoria en diciembre del año pasado.

El magistrado dio lugar así al pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros que había solicitado 24 horas antes la cartera que dirige Jorge Triaca, luego de que Moyano se mantuviera en su postura de no abonar la multa y apelara la sanción.

Ramonet libró oficios al Banco Provincia, Banco Nación, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro a fin de que "traben la medida" por una suma de 266.930.023 pesos, que se calcula para responder intereses y costos, y así la multa al gremio de Moyano superaría los 1.000 millones de pesos.

Esto se produjo en medio de una nueva escalada del conflicto entre el macrismo y los Moyano y que este viernes prevé otro capítulo, ya que ese día está programada una audiencia para que los representantes de Camioneros hagan su descargo sobre la nueva multa que Trabajo prepara contra la organización, por haber incumplido otra conciliación obligatoria el mes pasado.

"Se encuentra en curso un segundo procedimiento sancionatorio iniciado contra Camioneros con motivo del incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el día martes 5 de junio de 2018, en el marco del cual se realizará una audiencia el día viernes 3 de agosto para que los representantes del gremio realicen su descargo", informó la cartera laboral.

Huguito

Por su parte el hijo del líder gremial y abogado de la Federación, Huguito Moyano, criticó el fallo del juez Ramonet por la inmediatez con la que dio lugar al pedido de Trabajo y dijo que su decisión "tiene un carácter político".

A su vez, el letrado aclaró que Camioneros aún no había sido notificado sobre el embargo dispuesto y adelanto que cuando se les haga oficial la decisión, la apelarán ante la Cámara Nacional de Trabajo, tribunal que —consideró— "la debería dejar sin efecto".

"Que el lunes el Ministerio haga una presentación y en 24 horas un juez tome una decisión de esta naturaleza, genera demasiadas suspicacias", planteó Huguito Moyano, quien señaló que el fallo "es una locura" porque lo habitual en estos casos es que "una resolución así tome meses".

Por otro lado, puntualizó: "Todavía no se efectivizó el embargo sobre las cuentas, no fuimos notificados, no tomamos conocimiento de la situación".

Si bien un embargo implica la imposibilidad de que el gremio pueda disponer libremente del dinero que tenga depositado en cuentas de los cuatro bancos mencionados, el hijo de Moyano aclaró que en este caso, al ser preventivo, podrían utilizar los fondos ya que es posible "sustituir el embargo ofreciendo los bienes de la Federación".

En tanto, otro de los abogados de Hugo Moyano, Daniel Llermanos, sostuvo que el fallo "es aberrante desde lo jurídico" porque la multa se calculó en base a la cantidad de afiliados pero "la Federación no tiene afiliados".

"Los afiliados son de cada una de las seccionales", planteó.

El 19 de julio pasado, Trabajo fijó una multa de casi 810 millones de pesos por el incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017, durante una protestas de Camioneros en reclamo de un bono de fin de año.

Tras estas disposición, Hugo Moyano sostuvo que su gremio no iba a pagar la multa (el plazo vencía el jueves último) y su hijo Pablo amenazó con lanzar un paro nacional, al tiempo que denunció "persecución" del gobierno contra ese sindicato.