La industria, golpeada, espera un futuro mejor

La industria viene en caída desde hace 18 meses en forma consecutiva, acumula una baja del 7,2% en lo que va del año, según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Pero los nuevos aires que soplan a partir de la nueva gestión en el gobierno nacional, y también en el ámbito provincial en la misma sintonía política, renovaron las esperanzas de los empresarios del sector fabril.

Los industriales santafesinos realizaron su tradicional brindis de fin de año y durante el encuentro, que reunió a los nuevos funcionarios tanto provinciales como municipales, se respiró un renovado aire por el cambio de rumbo que está tomando el país. “En el modelo anterior la industria fue la gran perdedora y los grandes privilegiados han sido el sector financiero y económico. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que aspirábamos a un cambio de modelo. Si queremos sostener a los 44 millones de argentinos, el sector no puede quedar afuera y se debe apuntar a un modelo industrial que contenga a todos los sectores”, subrayó Víctor Sarmiento, presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe).

El titular de la entidad que reúne a los empresarios fabriles de la provincia reseñó el estado de situación del sector. “Nos encontramos en una situación sumamente difícil. Se perdieron 20 mil empresas y 120 mil puestos de trabajo en el país y en Santa Fe cerraron sus puertas 370 empresas y hay 340 que están en proceso preventivo de crisis. Sin industria no hay Nación, por eso le pedimos el apoyo a esta gestión”, señaló Sarmiento durante su discurso, al tiempo que también destacó que si el 80% de la mano de obra de la Agentina está en manos de las pymes “sería muy tonto” no darse cuenta que las políticas tienen que estar apuntadas al sector.

Según los últimos datos oficiales, el índice que muestra la evolución de la industria manufacturera que elabora el Indec, expone una caída durante octubre pasado 2,3% respecto a la performance del sector el mismo mes de 2018. Con esta baja, el acumulado de los diez meses de 2019 muestra que el sector mantiene números negativos en torno al 7,2%.

Demandas

Sarmiento mencionó que los industriales esperan la llegada de anuncios vinculados a la puesta en marcha de créditos blandos para reactivar la producción, algún tipo de moratoria fiscal para aquellos que no pudieron hacer frente a sus obligaciones por la caída de la productividad, pero también algún premio para aquellos que se mantuvieron al día, al tiempo que relativizó el impacto por la doble indemnización que comenzó a regir por seis meses.

Roberto Lenzi, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) y también titular de la fábrica de productos para la refrigeración Briket, apuntó que “la mayoría de las empresas ya hicieron ajuste” y consideró que “hoy no pueden seguir tomando restricciones”. En cuanto a la puesta en marcha de la doble indemnización dijo que “no es una medida muy drástica”, aunque advirtió que “sería interesante que no se extienda y que se evalúen los resultados en forma inmediata”.

Lenzi consideró necesario “ideas potenciadoras de la industria para favorecer la actividad con financiamiento accesible para invertir en maquinaria y en producción” y así “reactivar”.

“Hay que ver todas las otras medida que vienen, hasta ahora las medidas no fueron favorables para la industria”, señaló en referencia a la gestión saliente de Cambiemos.

Por su parte, Enrique Bertini (hijo), de la fábrica de sembradoras que lleva su apellido, señaló que las nuevas medidas impulsadas por el gobierno nacional tienen que apuntar al consumo interno. “Eso va a mover mejor la empresa y hacerla más eficiente, con tecnología vamos a trabajar mejor. Hay que revisar un montón de legislación vigente que ha demostrado que no funciona adecuadamente, como lo tributario, las medidas de encaje del dinero porque eleva las tasas. Hay que fomentar las industria, el trabajo y el desarrollo. La gente necesita tener un trabajo estable por sobre todas las cosas”, dijo.

El evento organizado por Fisfe se llenó de empresarios que prevén un nuevo escenario a nivel nacional y estiman que esto tendrá su correlato en la provincia. La afinidad con la nueva gestión quedó confirmada con la presencia del gobernador Omar Perotti, la vicegobernadora Alejandra Rodenas y los flamantes funcionarios provinciales del área industrial y productiva.

Durante su intervención, el titular de la Casa Gris convocó a los presentes a trabajar por una provincia “industrial, con valor agregado, producción, ciencia y tecnología, y potenciarla plenamente para convertirla en el motor de la Argentina”.

“Cambiamos el sentido de la economía que se estaba llevando por delante los sueños, y ahora nos permite renovar expectativas. En estos días nada va a cambiar sustancialmente, salvo algo central como el entusiasmo y la confianza que genera un clima de expectativas diferente con el cambio de rumbo”, señaló Perotti.

El gobernador reflexionó que “estar hoy en Fisfe en el inicio de un gobierno es una señal importante, que ratifica los vínculos con el sector”, dijo y señaló: “Creo en esto, he trabajado toda la vida vinculado al sector de la producción, y creo particularmente en el sector industrial de Santa Fe y en cada uno de sus sectores productivos, tenemos lo que muchas otras provincias o regiones pueden envidiar como la capacidad de nuestros productores agropecuarios, productores, empresarios y emprendedores”, dijo.

El mandatario provincial convocó a los industriales a construir un camino que hay que “hacer juntos, y una victoria perfecta donde nadie pierde”, y les aseguró que del “otro lado del teléfono” van a encontrar “gente que sabe de lo que estamos hablando, que ha pasado por las mismas, y sabe a dónde tenemos que ir”.

Además, Perotti analizó que “hay una situación dura de arranque, al igual que a nivel nacional desde el punto de vista fiscal, y una realidad socioeconómica de gravedad”.

“Seguramente tendremos dificultades y habrá que superar obstáculos, pero tenemos en claro que el viento cambió y nosotros sabemos dónde nos va a llevar porque tenemos rumbo de una provincia que tiene que ser industrial, tiene que incorporar valor, y potenciarla plenamente para convertir a Santa Fe en el motor de la Argentina”, dijo el mandatario.

Sukerman: “Vamos por más empleo”

“Tenemos una capacidad ociosa enorme, máquinas desenchufadas y hornos apagados, nuestra idea es focalizar y fortalecer el área de empleo”, indicó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roberto Sukerman, durante su paso por el brindis de fin de año de Fisfe, un encuentro en el que se respiró por primera vez en muchos meses renovados aires de esperanza para el sector fabril.

Al ser consultado sobre los primeros pasos que dará la nueva gestión provincial en la cartera laboral, el abogado especializado en derecho constitucional precisó que “el desafío es trabajar en promover el empleo, en capacitar” y, en ese sentido, dijo que se va a “trabajar muy fuerte con el ministerio de Desarrollo Social, Educación, Producción santafesinos y con todo lo que tiene que ver con lo nacional”.

Luego de un primer pantallazo sobre el estado de situación en que recibieron el ministerios, Sukerman dijo que con el socialismo “se siguió la lógica de lo que era la secretaría de Trabajo que era ocuparse de los conflictos laborales y colectivos y de la fiscalización, más la parte de jubilación que atañe a lo que son los empleados provinciales” y planteó algunos de los ejes que comenzarán a abordar.

“Tenemos situaciones urgentes que atender, una son los procedimientos preventivos de crisis que muchos vencen a fin de año y tenemos que ver cómo está la situación de cada uno. Además, vamos a tener un gran vínculo con lo nacional, nos consideramos parte de esa gestión. El mismo presidente Alberto Fernández habló de fomentar la descentralización del poder y profundizar el federalismo por eso estuvo en la asunción del gobernador Omar Perotti”, reseñó.

Sukerman también habló de una de las primeras medidas que se determinaron a nivel nacional y tienen injerencia en el área de Trabajo: la doble indemnización. “No es para asustarse ni mucho menos, en todos los años que funcionó no fue ninguna tragedia, fueron años de crecimiento económico, de crecimiento del empleo y empleo digno. Es sólo una medida, que tampoco puede ser sacada de contexto con las otras que piensa implementar el gobierno”, dijo. Aclaró además que “se anuncia para contener una situación, es una medida de todas las que se están tomando y que se van a ir anunciando permanentemente. Esto no va a mejorar el empleo, busca que no empeore, busca ser una barrera para los despidos”, detalló.

El titular del ministerio de Trabajo provincial advirtió que “faltan medidas de incentivos”, dijo que “no alcanza con la doble indemnización” pero advirtió sobre la falta de recursos. “No sólo a nivel nacional sino a nivel provincial las arcas de la provincia están sumamente comprometidas, hay un déficit estructural. Estamos en una situación que quizá la ciudadanía ha tenido bastante oculta, que es el desfinanciamiento y el déficit provincial que es preocupante. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para pagar aguinaldo. Plantear medidas de promoción y profundización ojalá lo podamos hacer cuanto antes pero en este momento la preocupación es pasar el verano”, explicó Sukerman.