La fuga de divisas volvió a subir en julio y ya supera los u$s 20 mil millones

La fuga de capitales trepó en julio a u$s 4.431 millones, por distintos conceptos, según la información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y de esta manera superó en lo que va del año los u$s 20 mil millones a raíz de la corrida cambiaria.

En julio la formación de activos externos, el rubro más importante de la fuga, alcanzó a u$s 3.351 millones, un 9 por ciento más que en junio último y 35 por ciento por encima del año anterior.

El saldo acumulado entre enero y julio es significativo y preocupante si se lo compara con los u$s 22.148 millones que registró esa misma cuenta durante todo el 2017.

En junio anterior la fuga de divisas se ubicó en u$s 3.074 millones, contra u$s 4.616 millones de mayo y u$s 3.939 millones de abril, cuando arrancó el temblor financiero que hizo disparar el valor del dólar.

Con estos valores, desde diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia, la salida de divisas llegó a 54.150 millones de dólares.

Al difundir el balance cambiario de julio, el Central indicó que la cuenta capital y financiera del sector privado no financiero registró egresos netos por u$s 4.415 millones. "Este déficit estuvo explicado principalmente por la formación de activos externos de residentes por u$s 3.351 millones, por las repatriaciones netas por inversiones de no residentes por u$s 915 millones y por la salida neta de la operatoria de títulos valores en el mercado secundario por u$s 165 millones", indicó la entidad en el informe.

El mapa de la dolarización

Por otra parte, las compras de billetes de residentes totalizaron u$s 3.693 millones y fueron realizadas por unos 1.350.000 clientes, un aumento de 240.000 respecto a lo observado en junio.

"Una posible explicación para el aumento podría encontrarse en el cobro del sueldo anual complementario", indicó el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Si se desagrega la información por el monto de las compras mensuales por cliente, se observó que el 47 por ciento fueron realizadas por importes de hasta u$s 10.000 mensuales.

Asimismo, el 97 por ciento de la cantidad de clientes que compraron billetes en julio operaron en el estrato más bajo.

Señaló también que las reservas internacionales disminuyeron u$s 3.885 millones durante el mes, cerrando en un nivel de 57.996 millones de dólares.