La Fed y BCE ajustan el timón para "apagar" la inflación

“Creemos que podemos lograrlo. Es nuestro objetivo”’, dijo, pero agregó que la invasión rusa de Ucrania dificultó la tarea al trastornar el comercio y elevar los precios de alimentos, energía y productos químicos. “Se ha vuelto más difícil’’, dijo Powell. Y advirtió: Los caminos se han estrechado”’.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, habló del “gran impacto’” de los choques energéticos, que repercuten en el mundo, pero se sienten de manera más aguda en Europa porque depende del petróleo y gas natural rusos. Destacó además la proximidad de Europa a la guerra en Ucrania y dijo que hubo una “vasta subestimación de la energía’’ en la evaluación de la inflación hecha por el banco.

El BCE y la Fed tardaron en reconocer la amenaza de la inflación que surgió hace poco más de un año. Creían que el aumento de los precios eran un resultado temporal de pequeñas trabas en la cadena de suministros a medida que la economía se recuperaba con inesperada velocidad de la breve pero devastadora recesión provocada por la pandemia a partir de 2020.

Sin embargo, la aceleración inflacionaria se prolongó. La Fed elevó su tasa de referencia a corto plazo en marzo y mayo, y aparentemente se disponía a elevarla en medio punto porcentual en su reunión del 14-15 de junio, pero entonces el Departamento de Trabajo informó que los precios al consumidor habían aumentado 8,6% en mayo con respecto al año anterior, el salto más grande desde 1981. La Fed respondió con un alza de la tasa de tres cuartos de punto porcentual, el aumento más grande desde 1994.

El BCE va detrás de la Fed, pero dijo que elevará las tasas en julio por primera vez en 11 años y nuevamente en septiembre para atacar una inflación que ha alcanzado la tasa récord de 8,1% en los 19 países que usan el euro. En un discurso el martes, al inaugurar el foro, Lagarde dijo que el banco será gradual en sus aumentos, pero mantendrá abierta las opciones para “apagar’’ la inflación si aumenta más rápidamente que lo previsto.

Los economistas temen que el aumento de las tasas precipite la economía hacia una recesión, pero Powell destacó que el mercado laboral está fuerte —el desempleo, del 3,6%, es el más bajo en medio siglo— y que la mayoría de los hogares y negocios tenían buenos ahorros.

“En total la economía de Estados Unidos está en buena posición para soportar un ajuste mayor de la política monetaria”, dijo Powel y lo propio dijo Lagarde que sucedía en Europa.

Por suerte, la semana pasada bajaron levemente los pedidos de prestaciones por desempleo, reflejo de un mercado laboral vigoroso a pesar de la eliminación de algunos empleos en sectores de la economía que se han enfriado en los últimos meses.

Los pedidos de ayuda por desempleo para la semana que finalizó el 25 de junio bajaron a 231.000, o sea 2.000 menos que la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Las solicitudes por primera vez representan generalmente el número de despidos.

El promedio de cuatro semanas, que elimina en parte la volatilidad entre semanas, aumentó en 7.250 a 231.750 la semana pasada.

El número total de personas que cobraba prestaciones por desempleo en la semana que finalizó el 18 de junio fue de 1.328.000, 3.000 menos que la semana anterior. La cifra se mantiene en su nivel más bajo en 50 años desde hace meses.

La estabilidad laboral y los aumentos de salarios recientes se han visto reducidos en buena medida por las tasas de inflación más altas de las últimas cuatro décadas.

A principios de junio, el Departamento de Trabajo informó que los precios al consumidor aumentaron 8,6% el mes pasado con respecto al año anterior. La Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia _su herramienta principal para combatir los aumentos de precios_ en tres cuartos de punto porcentual, que se sumó al aumento de medio punto a principios de mayo.

El gobierno informó que se crearon 390.000 empleos en mayo, prolongando una racha de alta contratación que ha estimulado una economía bajo presión. Aunque fue un buen aumento en mayo, fue el más bajo en un año, y existen señales de que habría más despidos, al menos en algunos sectores.

Cuestionan la dirección económica de Biden

Una abrumadora mayoría de estadounidenses cree que el país va por la dirección equivocada, incluyendo un 80% de los demócratas, dice una encuesta que refleja una profunda desaprobación hacia el manejo de la economía por parte del presidente Joe Biden.

El 85% de los adultos estadounidenses dice que el país va por la dirección equivocada y el 79% califica de mala la situación económica, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

biden.jpeg La inflación en Estados Unidos alcanzó un número sin precedentes desde abril de 1981.

Los resultados ofrecen un panorama sombrío para Biden y los demócratas a pocos meses de las elecciones de medio término que tendrán lugar en noviembre. La inflación está reemplazando a la saludable tasa de desempleo de 3,6% como tema central para muchos estadounidenses, que están padeciendo precios más altos de comida y combustible. Incluso entre los demócratas, un 67% dice que la situación económica es mala. Apenas un 39% de la población aprueba de la gestión de Biden, comparado con 60% que desaprueban. Su tasa de aprobación cayó el mes pasado a su nivel más bajo y no se ha movido de allí.

El descontento hacia su manejo económico es aun mayor, de 69%. Entre los demócratas, el porcentaje de los que desaprueban su desempeño económico asciende a 43%.

Apenas un 14% dice que el país va en la dirección correcta, comparado con 21% en mayo y 29% en abril. Durante la primera mitad del 2021, aproximadamente la mitad de la población decía que el país iba por la dirección correcta, pero ese número ha ido disminuyendo en los últimos meses.

Una noticia positiva para Biden es que muchos aprueban de su manejo de la pandemia. El 53% de los encuestados le dieron buenas calificaciones en esa área. Por otra parte, solo el 36% aprueba del manejo de Biden en el tema de la tenencia de armas y el 62% desaprueba.