La FED bajó la tasa pero no evitó la caída de las Bolsas

El recorte de emergencia en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos no logró calmar a los mercados, que temen que el brote de coronavirus pueda acelerar el camino a la recesión mundial. Así, el miedo y la incertidumbre reinaban ayer en Wall Street pese a la baja de medio punto en el costo del dinero.

La FED bajó medio punto porcentual las tasas de interés y las tasas quedaron en un rango objetivo de 1 por ciento a 1,25 por ciento. "Los fundamentos de la economía de Estados Unidos siguen siendo sólidos; sin embargo, el Coronavirus plantea riesgos para la actividad económica", indicó el organismo.

El promedio industrial Dow Jones llegó a subir 5 por ciento después del anuncio pero finalmente cayó 2,9 por ciento. El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, reconoció que la solución final al desafío del coronavirus tendrá que llegar de manos de los expertos en salud y otros, y no de los organismos monetarios.

El rendimiento del bono a 10 años quedó en 1,01 por ciento respecto al 1,08 por ciento en la jornada previa. El interés de este bono tiende a bajar cuando hay expectativas de un débil crecimiento económico además de inflación.

En los mercados mundiales, el índice alemán DAX ganó 1,1 por ciento, el francés CAC 40 subió 1,1 por ciento y el FTSE 100 avanzó 1 por ciento. En Asia, el japonés Nikkei 225 bajó 1,2 por ciento y el surcoreano Kospi ganó 0,6 por ciento.

En Buenos Aires, el índice S&P Merval bajó 0,7 por ciento, arrastrado por las caídas en los mercados de referencia, en tanto el riesgo país retrocedió 1,10 por ciento hasta los 2.236 puntos como respuesta a la buena performance de los bonos soberanos en dólares.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron al alza y soportaron los embates del coronavirus.

"La curva soberana en dólares sostuvo la recuperación que vimos ayer tras reflejar subas de entre 1,0/2,0 por ciento", detallaron desde Portfolio Personal Inversiones. Los títulos en pesos finalizaron con un alza largo de toda la curva con variaciones de entre 2 por ciento y 3 por ciento.

Dólar al pie

El dólar cerró en un promedio de $ 64,51 para la venta al público, con una suba de 12 centavos respecto de ayer, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó cinco centavos y finalizó en $ 62,31.

El dato relevante de la jornada fue que la cotización del dólar mayorista subió impulsado por compras de la entidad monetaria que justificaron la corrección en su precio.

Así, el dólar con el recargo de 30 por ciento culminó la rueda en un valor final de $ 83,20. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cotizó a $ 82,07, con una merma de 0,7 por ciento; y el dólar MEP a $ 80,73, con una baja de 0,6 por ciento.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que nuevamente la suba del tipo de cambio se explica por la estrategia de regulación del BCRA. El especialista señaló que las compras oficiales "absorbieron toda la oferta disponible y empujaron la cotización".

"Fuentes privadas del mercado estiman que la autoridad monetaria se hizo con un monto aproximado a los u$s$ 150 millones de compras netas", indicó Quintana.

En la misma línea, Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que el dólar mayorista continúa subiendo de la mano del BCRA que "volvió a marcar la cancha, pagando el precio máximo pactado".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 383 millones y se registraron u$s 6 millones operados en el sector de futuros MAE. En el Rofex se operaron u$s 579 millones, más del doble de lo operado ayer. Los plazos más cortos concentraron el 43 por ciento del volumen operado.

Por otra parte, el Ministerio de Economía anunció ayer un nuevo llamado a licitación del Boncer 2021 y de las Lebad al 28 de mayo de 2020, en ambos casos se trata de reapertura y de una nueva Lebad con vencimiento al 31 de julio de este año a suscribir vía pesos o por canje del Bogato 2020, bono que vence el viernes.