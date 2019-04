Tras un mes de mucha angustia, la empresa Verbano vuelve a abrir sus puertas y a producir a partir del próximo jueves 2 de mayo. Así lo confirmaron desde el Sindicato ceramista de Capitán Bermúdez.

De esta manera se termina, al menos por el momento, la incertidumbre de los 135 empleados que habían sido suspendidos durante el mes de abril, cuando la empresa anunció que paraba la producción por la baja en las ventas. Posteriormente por un acuerdo entre el sindicato y el Ministerio de Producción de la provincia les permitió a los trabajadores cobrar el 60 por ciento de sus salarios, calculado en alrededor de 22 mil pesos.



No obstante, hay que recalcar que las dificultades financieras que llevaron a la empresa Fayart (ex Porcelanas Verbano) a suspender a todo su personal no han variado, el directorio confirmó la reincorporación de sus trabajadores a partir del próximo jueves.

"El estado financiero y económico de la empresa no se ha modificado, pero igual retoma a los trabajadores", advirtió José Aguirre, integrante del gremio ceramista.

Una de las razones esgrimida por la empresa para avalar en su momento la suspensión de los trabajadores es la apertura de las importaciones, con precios menores a los locales hicieron caer estrepitosamente las ventas.

A partir de esto una de las razones que llevó a la firma portuguesa a variar su posición fue una propuesta elevada por el Ministerio de la Producción de Santa Fe para colocar productos en el marcado de Dubai, como así también en Perú y Chile.

En caso de confirmarse esto, Verbano podría comenzar a vender en el exterior los productos que no puede colocar en el mercado interno y de esa manera comenzar a subsistir.

Si bien la noticia fue recibida con beneplácito entre los trabajadores, la mayoría es consciente que no hay plazo fijado para el sostenimiento de los puestos de empleo en virtud de que dependerá de cómo reaccione el mercado.

"Si el panorama económico no cambia la situación de abril (por las suspensiones) podemos volver a transitarla en breve", advirtió el dirigente gremial, quien puso de relieve que "hubo ayuda provincial" para la empresa, pero que "desde la Nación no llegó nada"

En este sentido, la diputada justicialista, Claudia Giaccone, presentó un proyecto en la legislatura provincial que aún aguarda su tratamiento para que Verbano sea incluida en el régimen de proveedores provincial. "Pedimos a la legislatura que pueda aprobar esta iniciativa porque le daría más aire a Verbano para su continuidad", pidió José Aguirre, del sindicato de ceramistas.