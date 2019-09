La economía sumó una caída de 2,1% en siete meses del año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó un crecimiento económico del 0,6% para el mes de julio pasado. La medición de actividad económica fue influenciada enormemente por la recuperación del agro, que fue del 20,1% interanual, y por la baja base de comparación. Otros once sectores analizados presentaron estancamiento o caída. El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, admitió ayer que la crisis no empezó con la derrota electoral del gobierno y confesó que la economía venía tan maltrecha que no aguantó el test electoral. La desgracia no termina allí. La calificadora Moody’s estimó que este año el PBI se contraerá 4% y el próximo 2,5%.

Las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) que difundio el Indec para el séptimo mes del año, superó por lejos las expectativas de los analistas del mercado. Igual, baja acumulada hasta julio fue de 2,1% en relación al mismo período de 2018.

Sobre 15 grandes rubros de actividad en la economía en su conjunto, el Indec registró en julio cuatro sectores con aumentos muy heterogénos, entre los que sobresalió el agro con un salto de 20,1%, sustentado por la recuperación de la cosecha. Hubo otros cuatro que virtualmente repitieron los niveles del año anterior y siete que presentaron moderadas bajas, excepto el sector financiero que se derrumbó 13,9%.

Entre las ramas industriales sobresale el muy bajo ritmo que mantiene la fabricación de automotores, al sumarse al debilitado mercado interno la baja demanda que mantienen los pedidos de Brasil, principal destino de las exportaciones de ese rubro.

Hasta antes de las Paso se preveía que los datos del Emae de julio iban a resultar alentadores debido a que la industria y la construcción mostraron cifras en alza ese mes respecto del período anterior, principalmente por efecto de la muy baja base de comparación. Mientras que la actividad manufacturera trepó 3% respecto de junio, la construcción subió 3,3%. En la medición interanual, ambos rubros mostraron caídas, aunque mucho menores que las que venían registrando en los meses previos.

Pero los datos de actividad manufacturera que ya dieron a conocer algunas consultoras privadas anticiparon una nueva profundización de la caída interanual. Mientras que del lado del sector agropecuario ya se habría diluido la reactivación por la concurrencia de la comparación de la actividad con niveles “normales” y la sequía que afecta al desarrollo de los granos finos, como el caso del trigo.

Pies de barro

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, abandonó ayer el discurso oficial que responsabiliza al resultado de las Paso, ampliamente desfavorable al gobierno, de la debacle económica. “Una economía más sólida hubiera sufrido menos” el impacto electoral, dijo al exponer en la Conferencia Anual de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), que se realiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En reemplazo de la coartada electoral, el funcionario resucitó la teoría de los ocho años de estancamiento, que reparte culpas entre el último gobierno de Cristina Fernández y la gestión de Mauricio Macri. “Si tomamos los últimos ocho años, es decir los últimos dos períodos presidenciales, y comparamos el crecimiento promedio con el de los países de la región, Argentina está en el podio de los países que menos crecieron”, expresó.

En realidad, sin desconocer la situación de estancamiento, la economía de 2011 a 2015 cerró el período con un leve crecimiento de medio punto del PBI, que incluyó dos años de expansión, un leve aumento del empleo privado formal, una inflación anual a la mitad de su sucesor y una deuda que no llegaba al 50% del PBI.

En cambio, entre fin de 2015 y 2019, durante el mandato macrista, la economía cayó tres años de uno, el PBI se contrajo más de cuatro puntos en el período, la deuda alcanzó al 100% del producto y la inflación se disparó por encima del 40% anual. El desempleo pasó de menos de 6% a más del 10%.

Mal augurio

La agencia de calificación de deuda Moody´s estimó que la economía podría caer 4% este año, y para el 2020 caería por tercer año consecutivo, ya que se espera una disminución del 2,5% del PBI.