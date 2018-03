La economía de Santa Fe creció sólo 1,5% en 2017

La economía santafesina creció 1,5% durante el año 2017. El número muestra una desaceleración respecto del 1,8% de crecimiento acumulado en 2016. Al mismo tiempo es producto de seis meses de caída a lo largo del período y de un retroceso en la mayoría de los rubros que conforman el Indicador Sintético de la Actividad Económica (Isae) que elabora el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).╠

■□Los datos del último Isae muestran una evolución anual acumulada del 1,5% y de apenas el 0,1% en diciembre, respecto de idéntico mes de 2016. La actividad cayó 0,1% en relación a noviembre, que a su vez repitió una idéntica caída comparada con octubre del año pasado.╠

■□Pero no sólo fueron esos meses los que mostraron desaceleración el año pasado. El retroceso mensual en marzo fue del 0,3%, en abril del 2,2%, en junio 0,3% y en agosto, 0,9%.╠

■□El informe oficial indica que de las series que conforman el Isae, "la mayoría presentaron caídas ineranuales en diciembre de 2017, con la excepción de empleo registrado y la venta de autos a concesionarios". El primero con una leve evolución del 2% y el segundo, con un crecimiento del 25,5%.╠

■□De las variables económicas en retroceso, se destacó la recaudación de ingresos brutos, la principal serie del indicador, y el consumo de gas. En el caso del impuesto, que oficia como un termómetro de la actividad económica provincial, la caída interanual en diciembre fue del 6,3%. El Isae toma la recaudación de ingresos brutos en términos reales, es decir, deflactada por un índice de precios.╠

■□El resto de los items en baja fueron gas (-5,2%), consumo de gasoil (-0,3%) y consumo de energía (-0,7%), todos indicadores vinculados a la actividad industrial de la provincia.╠

■□Cuando se analiza el comportamiento de las series respecto del mes anterior (noviembre de 2017), el Isae muestra la misma tendencia que en términos interanuales.╠

■□Si bien el empleo formal fue uno de los pocos items que creció, la trayectoria parece más bien un amesetamiento, ya que se mida contra la base de una sucesión de caídas que se produjeron a lo largo de la mitad de 2016 en forma consecutiva e ininterrumpida.╠

■□También el efecto de los tarifazos, especialmente en el rubro energía, quedó expresado en el Isae. En 2016 esta serie mostró fuertes caídas interanuales ininterrumpidas desde marzo hasta fin de ese año, con retrocesos que llegaron al 8,5%. La tendencia no logró revertirse durante 2017, ya que ese año también arrancó con bajas del 5,7% en enero y salvo algunas excepciones _con variaciones positivas muy tímidas_ terminó con una caída del 0,7% en diciembre.╠

■□En tanto, la venta de autos a concesionarios fue la serie del Isae que más creció en diciembre de 2017 en forma anualizada (+25,5%). Sin embargo, esta evolución fue sustancialmente menor a la que venía experimentando durante los meses anteriores. En mayo de 2017, comparado con igual mes del año anterior, esta serie subió 402%. La brecha bajó mes a mes hasta llegar a noviembre, con una suba de 54,7%. En diciembre, la comparación mensual mostró una caída de 6,4%.╠

■□La evolución del Isae no desentona con la del Indicador de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (Icasfe) que elabora la Bolsa de Comercio santafesina. Ese relevamiento indicó semanas atrás que la economía provincial creció 2,2% en 2017 y en base a los datos consolidados precisó que si bien finalizó en alza, "fue por debajo de las estimaciones preliminares".