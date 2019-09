La deuda externa trepó a 283.567 millones de dólares

La deuda externa total trepó a u$s 283.567 millones en el segundo trimestre del año, según el informe de balanza de pagos que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo a estos números, representa un incremento de más de u$s 22.000 millones (8,4 por ciento) en la medición interanual.

A fin del segundo semestre del año el 62 por ciento de la deuda corresponde al gobierno, el 26 por ciento a sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, el 8 por ciento al Banco Central, el 2 por ciento a las sociedades captadoras de depósitos y el 1 por ciento a otras sociedades financieras.

En el segundo trimestre la cuenta corriente, que mide el intercambio de bienes, servicios, rentas y transferencias corrientes con el exterior, registró un déficit de u$s 2.561 millones. Si bien la balanza de bienes y servicios fue superavitaria, el desequilibrio se produjo porque los ingresos primarios, es decir las rentas de la inversión fue deficitaria en u$s 5.305 millones. El ingreso secundario (transferencias corrientes), fue superavitario en u$s 79 millones de dólares.

La cuenta financiera, que muestra la diferencia entre activos y pasivos financieros, mostró un ingreso neto de capitales de u$s 3.339 millones. En tanto, la Posición de Inversión Internacional, la diferencia del valor de mercado de los activos financieros y pasivos externos de residentes, registró un indicador neto a acreedor de u$s 60.272 millones, un total de u$s 4.037 millones menor que en el trimestre anterior. Este es un dato que da cuenta de la formación de activos externos.

Los activos financieros externos estimados al 30 de junio de 2019 fueron en u$s 384.605 millones, 56 por ciento

corresponde a depósitos y atesoramiento por u$s 200.738 millones de argentinos en el exterior, 17 por ciento a activos de reserva, 16 por ciento a inversión de cartera y 11 por ciento a inversión directa. Durante el trimestre, los activos financieros se incrementaron en u$s 4.365 millones.

Del total de pasivos, u$s 324.334 millones, 43 por ciento corresponde a depósitos, 33 por ciento corresponde a inversión de cartera), 24 por ciento a inversión directa y 0,4 por ciento a derivados financieros.

El 17 por ciento de los activos externos corresponden al Banco Central, 2 por ciento a las Sociedades captadoras de depósitos (bancos comerciales), 3 por ciento al Gobierno general y 79 por ciento a "otros sectores", principalmente sociedades no financieras y hogares.

La balanza de pagos es un estado contable estadístico que resume sistemáticamente las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. Las transacciones se registran en términos de flujos devengados entre residentes y no residentes. La balanza de pagos comprende la cuenta corriente, donde se registran las transacciones de bienes y servicios, el ingreso primario (renta) e ingreso secundario (transferencias corrientes), y la cuenta de capital, lo cual da como resultado la necesidad de financiamiento externo neto que se solventa con la cuenta financiera. En esta cuenta se registra el cambio de propiedad de los activos financieros y pasivos con no residentes, y la variación de reservas internacionales.

En el trimestre analizado, la cuenta financiera registró un ingreso neto de capitales de u$s 3.339 millones, explicado por la adquisición neta de activos financieros por u$s 4.909 millones, y emisión neta de pasivos de u$s 8.248 millones. Los sectores que han cubierto la mayor parte de las necesidades netas de financiamiento fueron el gobierno por u$s 5.401 millones.