La deuda externa subió u$s 43.372 millones el año pasado, dijo el Indec

La deuda externa total llegó a u$s 277.921 millones a fines de 2018, u$s 43.372 millones un 18 por ciento más que un año atrás. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) durante la difusión de los números de la balanza de pagos, que cerró con un déficit de u$s 28.003 millones, por debajo de los u$s 31.598 millones del 2017.

Entre los u$s 28.003 millones de déficit se contabilizaron u$s 5.112 millones en turismo, u$s 3.133 millones en transporte, y u$s 1.737 millones en el uso de propiedad intelectual, entre otros movimientos.

En este movimiento de bienes y servicios con el exterior, se destacó el fuerte descenso del déficit de cuenta corriente en el último cuatrimestre del año pasado, que pasó a u$s 2.317 millones, desde la pérdida de u$s 9.367 millones de igual período del 2017.

El secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, Miguel Braun, destacó que la suba del dólar permitió "corregir el déficit de cuenta corriente, que el año pasado era de cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) y este año va a estar más cerca de dos puntos". También ayudó que el producto se achicó.

En tanto, el stock de deuda externa bruta total a valor nominal residual a fines de diciembre de 2018 se agrandó. Llegó a u$s 277.921 millones, lo que implica un incremento anual de 18 por ciento.

El Indec explicó que durante el año pasado se registraron incrementos interanuales del 22 por ciento, para la deuda del gobierno general, del 29 por ciento, para el Banco Central de la República Argentina, del 30 por ciento, para otras sociedades financieras, del 10 por ciento, para sociedades no financieras, mientras que se redujo en un 3 por ciento, la deuda de las sociedades captadoras de depósitos.

El stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor de mercado al 31 de diciembre de 2018 se estimó en u$s 250.861 millones, lo que mostró un crecimiento de 7 por ciento, difundió el Indec.