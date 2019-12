La deuda externa bruta saltó a u$s 276.686 millones

El stock de deuda externa bruta total a valor nominal residual a fines de septiembre se estimó en u$s 276.686 millones, lo que implica una suba respecto a los u$s 255.490 millones de julio-septiembre del año pasado.

Los u$s 276.686 millones de deuda resultaron u$s 6.343 millones menor respecto al trimestre anterior, debido a que, por la falta de renovación de vencimientos, el gobierno de Mauricio Macri debió cancelar las deudas.

Del total de esa a deuda, 61 por ciento está nominada en dólares, 34 por ciento en "otras monedas", 9 por ciento en euros y 5 por ciento en pesos.

A fin de septiembre, el 62 por ciento de la deuda correspondía al gobierno general, 26 por ciento a sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, 8 por ciento al Banco Central, 2 por ciento a las sociedades captadoras de depósitos y 1 por ciento a otras sociedades financieras

En tanto, la balanza de pagos, que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior, dejó un déficit de u$s 1.052 millones al cierre del tercer trimestre, por debajo de los u$s 7.442 millones de igual período del 2018. Así lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La mejora en el resultado obedeció a un aumento en el superávit de la balanza comercial por la caída de importaciones, en el saldo favorable de la balanza de turismo y menores pérdidas en las de servicios y del sector financiero.

En el tercer trimestre del año, el saldo de la balanza comercial de bienes fue superavitario en u$s 4.471 millones, en contraste con el saldo negativo observado para el mismo trimestre de 2018, u$s 746 millones.

Las exportaciones del tercer trimestre alcanzaron u$s 17.170 millones y resultaron u$s 1.517 millones superiores a las de igual período del año anterior, debido a un aumento de 18 por ciento en las cantidades parcialmente compensado por una reducción en los precios internacionales de 7 por ciento.

Los principales destinos de las exportaciones fueron Brasil, China, Estados Unidos, Vietnam y Chile, países que acumularon 43 por ciento de las ventas argentinas al exterior.

El análisis del saldo por grandes rubros muestra que, durante el tercer trimestre, el superávit en manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzó los u$s 6.056 millones y en productos primarios u$s 4.290 millones.

Por el contrario, los rubros que presentaron déficit fueron las manufacturas de origen industrial (MOI) y los combustibles y energía (CyE), por u$s 5.573 millones y u$s 310 millones respectivamente.

En el sector "servicios" el Indec estimó un saldo de la balanza negativo de u$s 1.468 millones, u$s580 millones menos que el mismo trimestre del año anterior, debido principalmente a la mejora en los saldos de transporte (u$s 239 millones), viajes (u$s 199 millones) y otros servicios empresariales (u$s95 millones).

Por otra parte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundió ayer el informe sobre el mercado cambiario correspondiente al mes de noviembre. La compra de dólares se derrumbó un 91,27 por ciento desde que se endureció el cepo cambiario. Sólo se compraron u$s 374 millones, unos u$s 3.911 millones menos que el mes anterior (91,27 por ciento) producto del cepo a la compra de divisas extranjeras fijadas por el Banco Central el 27 de octubre, apenas unas horas después de la elección presidencial.

"Las personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta u$s 374 millones", indicó la entidad. Y detalló que ese total se obtuvo por la adquisición de dólares billetes por u$s 101 millones y u$s 273 millones por el resto de sus operaciones.

El mes anterior este mismo segmento había comprado en octubre, de forma neta, u$s 4.285 millones. En el informe de noviembre el Central detalló que a ese mes, las reservas internacionales brutas, finalizaron en u$ss 43.772 millones, favorecidos por el ingreso de u$s 22.303 millones desde el sector de oleaginosas y cereales. "Las reservas internacionales brutas aumentaron u$s512 millones", agregó.

El informe explicó que "en el marco de las modificaciones normativas introducidas en los últimos días del mes anterior, en noviembre, el BCRA compró u$s 2.156 millones en el mercado de cambios spot.