La demanda siguió activa y el dólar pegó otro salto

Con escasa oferta y demanda en alza, el dólar minorista volvió a trepar fuerte ayer y cerró a $ 44 en las casas de cambio de Rosario. La suba de 37 centavos no fue mayor porque el Banco Central intervino en el mercado de futuros para moderarla. El dólar blue se disparó 77 centavos.

En el mercado mayorista la divisa ascendió 26 centavos a $ 42,66. La de ayer fue la segunda jornada consecutiva de aumento del dólar, que en dos días borró las bajas de dos semanas.

El volumen total operado fue de u$s 677 millones "El dólar mayorista siguió con la misma tónica de coberturas para cambios de carteras", señalaron desde ABC Mercado de Cambios. En ese sentido, agregaron que el alza estuvo vinculada a que quedó un sobrante de $ 13.201 millones de la licitación de leliq, a pesar de haber bajado la tasa implícita a 58,8 por ciento.

Para evitar mayor presión sobre el mercado cambiario, el Banco Central desaceleró la baja marginal de tasas de las Leliq de tres puntos básicos, al finalizar en un promedio de 58,8 por ciento para un total adjudicado de $ 233.389 millones.

En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 1.934 millones, el doble que el lunes.

En el mercado accionario, el índice líder de la Bolsa porteña se recuperó de la dura caída del lunes y ganó 1,3 por ciento, ayudado por los bancos y Pampa Energía. El riesgo país argentino, medido por el banco JP Morgan, subió cinco unidades a 776 puntos básicos.

Los mercados de Nueva York cerraron en baja, influenciados por las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el "largo camino por delante" en el acuerdo comercial que Estados Unidos negocia con China.

El Ministerio de Hacienda, por su parte, colocó ayer Letras del Tesoro (Letes) por u$s 900 millones y Letras Capitalizables (Lecaps) por $ 74.120 millones, se informó.

Con ofertas por u$s 1.211 millones para las Letes, se tomaron u$s 623 millones con vencimiento 25 de octubre a una tasa nominal anual (TNA) de 4 por ciento y Tasa Interna de Retorno Efectivo Anual (Tirea) de 4,06 por ciento; y u$s 277 millones en el tramo con vencimiento en febrero de 2020, a una TNA de 7,19 por ciento y una Tirea de 7,30 por ciento. En el caso de las Lecaps, se adjudicó un monto de $ 43.478 millones para los títulos con vencimiento 11 de octubre y una TNA de 57,99 por ciento y una Tirea de 72,40 por ciento.

Las reservas del Banco Central subieron ayer a u$s 68.739 millones por el ingreso de los u$s 5.400 millones del desembolso del FMI.

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, dijo que entre los dólares que ofrece diariamente Hacienda más los del sector real, la oferta de divisas en el segundo semestre será de u$s 16.000 millones, por encima de los u$s 12.300 millones de igual período del año pasado.

Lagarde y el FMI

Christine Lagarde presentó su renuncia al Fondo Monetario Internacional (FMI) “a partir del 12 de septiembre de 2019”, pese a que ya dejó de comandar la institución el pasado 2 de julio, tras ocho años de haber estado al frente del organismo multilateral. “Me reuní con la Junta Ejecutiva y presenté mi renuncia al Fondo con efecto a partir del 12 de septiembre de 2019”, detalló la ex titular del organismo mediante un comunicado. No obstante, David Lipton seguirá siendo el director interino, tal como se anunció.