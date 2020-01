La cosecha de trigo superó las expectativas

Finalizó la cosecha de trigo en los 12 departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe. Según los datos del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), en la campaña 2019-2020, se sembraron 378.000 hectáreas, superando las estimaciones realizadas previamente para la región.

Este número significó casi 20.000 hectáreas más sembradas que la campaña anterior y gracias a las condiciones climáticas del período y a la incorporación de más tecnología, los rendimientos fueron superiores.

El Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe realizó un trabajo sobre el resultado económico de la campaña. El informe se elaboró con datos aportados por la Cooperativa Guillermo Lehmann y de la Unión Agrícola de Avellaneda, y en cuanto al costo de los fletes fueron calculados en base a la tarifa de referencia de Catac, a la que se le aplicó un descuento del 10%, dice el trabajo.

El informe describe el esquema de rentabilidad del cultivo y advierte que los excelentes rendimientos obtenidos les permitieron a los productores obtener márgenes brutos positivos, aunque inferiores a los que tuvieron en la campaña anterior, debido a los valores más bajos pagados.

Entre las conclusiones del trabajo se menciona que en el ejemplo del departamento Las Colonias, el margen bruto fue de u$s 121,0 por ha, equivalente a 7,2 quintales o un 27,8% sobre el capital invertido (costos totales).

En tanto, en el departamento General Obligado los productores obtuvieron en promedio un margen bruto de u$s/ha 98,7, el cual representa 5,9 qq/ha y 28,4% sobre el total de erogaciones.

El precio promedio durante la cosecha fue de u$s 168,4 por tonelada, según las cotizaciones del mercado de Rosario. Esto derivó en un ingreso bruto por hectárea de u$s 555,7 y u$s 446,3, para los ejemplos de Las Colonias y General Obligado, respectivamente.