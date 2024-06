La corrida cambiaria no frena y Caputo vuelve tomar deuda atada al dólar

En los mercados paralelos, el dólar no refleja el cuadro económico que describen Milei y Caputo.

Con este nuevo salto la brecha cambiaria vuelve a colocarse por arriba del 50%, algo que no ocurría desde fines de enero.

El Banco Central compró u$s 43 millones en una rueda en la que se negociaron u$s 302,4 millones. En junio acumuló compras por apenas u$s 115 millones.

A falta de tres ruedas para el cierre del mes, la autoridad monetaria acumula menos de un 5% de las divisas que compró en mayo (u$s 2.522 millones). La duda en la sostenibilidad del crawling peg al 2% mensual y un mayor atraso cambiario, hace que los exportadores se guarden el stock y no liquiden divisas.

Las reservas brutas del Banco Central aumentaron u$s 76 millones y finalizaron en un nivel de u$s 29.781 millones.

El Ministerio de Economía volverá este miércoles a colocar deuda en pesos con el objetivo de, al menos, refinanciar los cerca de $ 6 billones que vencen en los próximos días. Para ello, ofrecerá a los inversores cinco títulos. Sobre la mesa habrá cuatro Lecap, las letras a tasa fija con las que la Secretaría de Finanzas prometió restablecer un esquema de rendimientos positivos frente a la inflación. Pero la principal novedad es el regreso al menú de un bono dólar linked: Luis Caputo decidió volver a proponerlo en días de expansión de la brecha cambiaria y pese al rechazo expreso del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La colocación será la segunda y última de junio. En la licitación anterior, ocurrida tras días de fuerte tensión en los mercados financieros, el equipo económico decidió poner en pausa el proceso de migración de deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro y adjudicó lo necesario para renovar los vencimientos de mitad de mes. Ese pasamanos fue parte de la estrategia de desarme de los pasivos remunerados del BCRA, que el gobierno decidió acelerar en mayo, a cambio de un crecimiento del endeudamiento neto de corto plazo del fisco.

El economista y ex funcionario del gobierno nacional de Juntos por el Cambio Carlos Melconian señaló que “el programita financiero terminó, ya dio todo lo que tenía para dar” e indicó que no hay que confundir esta transición con un programa económico.

El índice accionario líder S&P Merval de la Bosa de Buenos Aires mejoró un 0,7%, a 1.570.620 unidades al cierre, luego de perder un 1,4% el lunes por ajustes de carteras tras feriados locales. Los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street tuvieron cierre dispar. “El Merval de Argentina se mantiene muy consolidado, justo por encima de 1.500.000 puntos, sin tomar una dirección clara a corto plazo. Sin embargo, a medio plazo se mantiene una tendencia alcista en el Merval y podría continuar subiendo, ya que, hasta el momento, no ha retrocedido demasiado a la baja”, dijo Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Los bonos soberanos operaron con selectividad y promedio neutro, al tiempo que el riesgo país medido por el banco JP Morgan terminó sin variantes para la Argentina, en los 1.440 puntos básicos.