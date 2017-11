La Conferencia Episcopal pidió conservar los puestos laborales

El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, advirtió que "para la doctrina social de la Iglesia el trabajo no es una mercancía sino un ordenador de la vida", por lo que marcó la necesidad de "conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales".╠Fue durante una conferencia de prensa que parte de la comisión ejecutiva de la CEA brindó en la sede porteña de la entidad. Allí, entre otras cosas, Ojea se refirió a la reforma laboral que impulsa el gobierno. Dijo que es importante fomentar el diálogo entre los distintos sectores, pero advirtió: "Para la doctrina social de la Iglesia el trabajo no es una mercancía sino un ordenador de la vida". En ese sentido, el jefe de la Iglesia argentina destacó la necesidad de "conservar los puestos de trabajo y que no se vulneren los derechos laborales" y adelantó que la Iglesia estará "al lado de estas situaciones".╠

■□"Nuestro lugar es de pastores, no de técnicos ni de políticos, desde ahí queremos contribuir al diálogo, junto al pueblo, junto a nuestros hermanos los pobres; la deuda social es enorme", sostuvo el titular de la CEA.