La conexión de Santa Fe con el mundo

En los primeros tres meses del año, Santa Fe exportó u$s 2.978,3 millones, un 4% menos que en el mismo período de 2018, e importó por u$s u$s 1.232 millones, un 6,2% menos. La recuperación de la cosecha, luego de un ciclo de sequía, apuntaló el superávit de comercio exterior en el primer tramo de 2019, pese a una reducción general del intercambio. El complejo soja se mantiene como el principal producto de conexión con el mundo, tanto en la compra como en las ventas. Los destinos principales de la mercadería que se despacha desde la provincia se encuentran en Oriente, como India, Vietnam y China. Los proveedores, están más cerca: Paraguay, Estados Unidos y Brasil.

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) difundió las estadísticas de exportaciones e importaciones por aduanas santafesinas correspondientes al primer trimestre del año.

En el período enero - marzo de 2019 el monto exportado con origen en la provincia de Santa Fe alcanzó u$s 2.978,3 millones, un 4% menos que en el mismo período del año 2018. Los aumentaron 2,3%, mientras que los precios, medidos en dólares, cayeron 6,1%.

En el período analizado se vendieron al exterior productos primarios por u$s 371,1 millones, un 10,9% más que en el mismo período de 2018. En toneladas se colocó 2,9% pero los precios subieron 14,2%.

Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) llegaron a u$s 2.261,3 millones, luna suba de 0,1% respecto del mismo período de 2018 en términos de valores exportados. Al revés que lo ocurrido con los productos primarios en este caso aumentaron las toneladas vendidas (7,8%) pero disminuyeron los precios (7,1%).

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), por u$s 326 millones, se hundieron 32,1%. Los volúmenes cayeron 39,1% y los precios subieron 11,5%.

El valor exportado de combustibles y energía fue de u$s 19,9 millones, reflejando una variación interanual negativa de 27,3%. Las cantidades exportadas disminuyeron 43,3% y los precios aumentaron 28,3%.

Rubro por rubro

Las exportaciones de productos primarios se componen principalmente de trigo. Le siguieron los porotos de soja, la miel natural y el arroz no parbolizado.

Las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se destacan por la harina y “pellets” de soja, principal producto exportado en la provincia, y aceite de soja.

Los envíos de carne bovina deshuesada y congelada se incrementaron 22,6%.

La caída en la venta de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se explicó fundamentalmente por la disminución en biodiesel.

En cuanto a combustibles y energía, los principales productos exportados fueron naftas excluidas para petroquímica.

India fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 10,1%. Los valores exportados aumentaron 53,3% en un añor.

Brasil se situó en el segundo lugar, y concentró el 9,1% de los envíos. Pero las exportaciones a este destino disminuyeron 3,5%.

Vietnam es el tercer socio comercial, con una participación del 6,7% del total. Pero las ventas a este país también disminuyeron 4,6% respecto del mismo período de 2018.

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Indonesia, que registró un aumento de 37,8%, y China, cuya variación positiva fue de 51,4% en términos interanuales.

Las exportaciones a la India se concentraron en aceite de soja, harina y “pellets” de soja y cueros y pieles curtidos de bovino.

A Brasil se vendieron, principalmente, automóviles, trigo y motores. También se despacharon leche entera en polvo, mozzarella y queso de pasta semidura, aceite de oliva virgen y aceite de soja.

Vietnam compró harina y pellets de soja, maíz en y cueros y pieles curtidos de bovino). Indonesia se inclinó por los subproductos de soja, la mozzarella y el queso de pasta semidura.

Importaciones

Las importaciones registradas en las cinco aduanas en funcionamiento en la provincia de Santa Fe (San Lorenzo, Rosario, Villa Constitución, Santa Fe y Rafaela) alcanzaron un valor de u$s 1.232,2 millones en el primer trimestre del año, un 6,2% por debajo de igual período de 2018.

El poroto de soja es el principal producto importado. Representa el 61,4% del total. La recuperación de la cosecha argentina también se notó en este rubro. Los aglomerados de hierro, insumo para la industria siderúrgica, constituyen el segundo rubro de importación, aunque con una participación mucho más baja sobre el total: el 3,7% del total.

El tercer producto fueron los vehículos, que conforman el 2,4% de las importaciones de la provincia.

Paraguay fue el principal origen de las importaciones provinciales. Se importaron desde allí u$s 465,9 millones, un 4,5% menos que en el mismo período del año pasado. El 37,8% de las importaciones provino del país vecino. Fundamentalmente, provee poroto de soja que se procesa en las fábricas locales.

El segundo proveedor fue Estados Unidos, responsable del 29,5% de las importaciones. Las compras a ese país se incrementaron 299,5% en términos interanuales. También allí incide la importación de soja en grano, consecuencia del cierre del mercado chino a la oleaginosa de ese origen.

En tercer lugar entre los orígenes de la mercadería que ingresa a la provincia se ubicó Brasil, con una participación del 16,7% del total. Las compras a este país durante el período analizado disminuyeron 43,4% respecto de igual período de 2018.