La CNV da un espaldarazo a la fusión de Rofex y Matba

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, valoró la "evolución" de los mercados de futuros, tanto financieros como de derivados, asociados a la Bolsa de Comercio de Rosario y respaldó el proceso de integración que vienen transitando hace dos años el Rofex con el Mercado a Termino de Buenos Aires (Matba). "Creemos que avanza muy bien y un símbolo de la unión de dos historias centenarias y un ejemplo de cómo se pueden dejar de lado las diferencias para alcanzar algo mejor", dijo el funcionario en el marco de la celebración del 134º aniversario de la entidad.

Justamente el titular de la Bolsa, Alberto Padoán, hizo hincapié en esta fusión, que de concretarse "será un paso fundamental", dijo y agregó: "Va a ser una promesa de federalismo para el mercado de capitales".

El titular de la CNV llegó a Rosario para el aniversario de la Bolsa pero también para reunirse con directivos del resto de los mercados asociados a la entidad. "Tuvimos un encuentro de trabajo con referentes del MAV (Mercado Argentino de Valores), del Rofex y del Matba y vemos cambios muy positivos. En primer lugar por el récord histórico de volumen que alcanzaron, pero además porque observamos un proceso de cambio tecnológico y en algunos casos accionario", detalló Ayerra.

Destacó que el MAV "se sigue transformando en un foco de negocios pymes", dijo y adelantó que en el marco de esos encuentros ese mercado junto a la Bolsa le presentaron un proyecto de pagaré digital. "Es muy bueno, nos entusiasma mucho", dijo el funcionario.

Padoán destacó el potencial del MAV al asegurar "que a pesar de la coyuntura de tasas altas, registró un sustancial aumento de su operatoria, multiplicando varias veces el volumen operado el año anterior". Y señaló que la operatoria más utilizada fue el cheque de pago diferido. "Este año el MAV cerrará con unos 35 mil millones de pesos en operaciones para financiamiento pyme", destacó.

El desafío de este año fue impulsar a las empresas a que abran su capital a inversiones y hagan oferta pública de sus acciones, detalló el titular de la BCR, enfocándose en empresas hoy cerradas o en start ups "para que incorporen socios inversores que apalanquen su crecimiento", detalló. "De esa forma se creó una autopista de acceso al mercado de capitales", agregó Padoán.

En la coyuntura

Los mercados adheridos a la Bolsa de Comercio de Rosario pudieron capear la crisis cambiaria que modificó el escenario financiero en la Argentina a partir del segundo trimestre. Según detalló Padoán, el Rofex tuvo en el último año un crecimiento de la operatoria del 44% respecto de 2017 y alcanzó a negociar un récord histórico de 180 millones de contratos de futuros y opciones, lo que representan 180 mil millones de futuros de dólar.

Pero además, lanzó un nuevo contrato sobre índice accionario, el Indice Rofex 20, que mide el desempeño de una cartera integrada por los veinte papeles más líquidos. A eso se le suma la aceleración en el proceso de fusión con el Matba. "Ambos mercados acordaron brindar un único menú integrado de futuros y opciones agrícolas y financieras tendientes a fortalecer la liquidez y simplificar la operatoria", detalló Padoán.

También el directivo de la Bolsa destacó el impulso del Mercado Ganadero (Rosgan), que ya cumplió una década y en ese período llegó a subastar más de 2,5 millones de cabezas y en el último año puso en venta 260 mil animales en remates regulares y algunos especiales.

"No hay economía del mundo que haya crecido en forma sostenida, creado empleo y sea inclusiva que no tenga un mercado de capitales profundo. Nosotros no lo teníamos pero estamos trabajando fuerte para recuperarlo", dijo Ayerra y señaló que las condiciones para que eso ocurra "hay que tener una moneda fuerte, ahorro de largo plazo e infraestructura", detalló quien se mostró "muy optimista" sobre el impacto que tendrá ese desarrollo "en la economía real".

Escenario "complicado"

"La situación que estamos viviendo en el corto plazo es complicada, pero eso no frena en nada la transformación que hemos comenzado en el mercado de capitales, y diría que estamos acelerando el rumbo". agregó Ayerra, quien consideró que la sanción de la nueva ley de mercado de capitales será recordada como "histórica".

También destacó la recalificación de Argentina como mercado emergente. "No se vio aún el impacto ya que recién en mayo de 2019 los fondos van a tener que incorporar en su portafolio acciones argentinas, pero sin duda estamos recuperando un lugar que no deberíamos haber perdido jamás", agregó.

La crisis planchó la dinámica del mercado

El titular de la CNV, Marcos Ayerra, señaló que en 2017 el mercado de capitales fue récord en emisiones, con 18 mil millones de dólares, aunque esa dinámica se planchó con la crisis financiera de este año. "Este nivel de crecimiento se frenó en abril pero seguimos mejorando en lo cualitativo, en la inclusión financiera, y pese a que, desde mayo se frenó muy fuerte la cantidad de emisiones, no dejó de crecer el financiamiento a pymes", detalló.

El funcionario detalló que se incorporaron "cientos de miles de inversores a los fondos comunes de inversión, se sumaron 80 emisores primarios al mercado _la gran mayoría pymes_, el financiamiento de pagarés creció casi un 300%". Dijo al respecto que esta última "es una figura de uso cada vez mayor y muy útil para el agro porque puede emitirse en dólares y es bueno para financiar campañas. El mercado lo está descubriendo y usando", agregó.

Los proyectos para desarrollar a futuro y con la aprobación de la ley, pasan por los fondos cerrados, que permiten invertir en la economía real y en la region representan entre el 3% y 5% del Producto Bruto. "Hay un potencial muy grande, hay de emprendedores, de capital de privado, de pymes, del sector inmobiliario. Vemos mucho potencial allí", agregó.

También dijo que antes de fin de año estará disponible el «factoring» o venta de facturas. "En Argentina es el 0,30% del PBI, y podría multiplicarse por diez", agregó.

Además está a punto de salir otro instrumento como el neteo de derivados, que permite conectar al mercado con el mundo en estos productos. "Estamos poniendo en consultas una guía para financiamiento sostenible, ambiental y social que creemos generará un nivel de activos dirigidos a lo que es medio ambiente, social", dijo y señaló que la apertura de cuentas a distancia, donde se pueden securitizar activos originados digitalmente, son la apuesta al futuro. "La apertura a la cuenta digital a distancia combinado con la posibilidad de invertir en activos sustentables, atraerá nuevos inversores al mercado", finalizó.