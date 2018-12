La CGT le pide al gobierno rediscutir el salario mínimo

La Confederación General del Trabajo (CGT) envió ayer una carta al gobierno nacional para pedirle la "urgente convocatoria" a una reunión formal en la que se rediscuta el salario mínimo, vital y móvil que, pretenden, tenga un aumento suficiente para cubrir el costo de la canasta básica.

El llamado a la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil fue hecho a través de un texto firmado por los actuales secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, y está dirigida al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

En la carta justificaron el llamado al Consejo en que "desde agosto, fecha de la última reunión, la inflación no sólo no ha decrecido, si no que ha depreciado notablemente el valor real de los ingresos laborales".

Por ello, afirmaron que "resulta necesario actualizar en forma inmediata los valores vigentes" y así "garantizar que todos los trabajadores puedan tener un ingreso mínimo que le asegure el acceso a una canasta básica".

"Es una vergüenza que el salario mínimo haya quedado en un 25 por ciento cuando la inflación de este año es mucho mayor", declaró Daer.

Actualmente el salario mínimo es de $10.700, luego de que en la reunión de agosto del Consejo, autoridades del gobierno y los gremios acordaran, junto con los representantes de las empresas, un ajuste del 25 por ciento anual en cuatro etapas.

Sobre la base previa de los $10.000 ya se aplicó un primer aumento de 7 por ciento en septiembre, mientras que habrá otros tres en diciembre (6 por ciento) de este año y marzo (6 por ciento) y junio (7 por ciento) del año que viene, lo que dejaría un salario mínimo de $12.500 recién en junio de 2019.