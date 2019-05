La canasta, el gatillo y estrategias para empatarle a la inflación

La Junta Interna de ATE Indec dio a conocer el dato actualizado al 31 de marzo de 2019 sobre qué monto de bolsillo deberían cobrar los trabajadores para cubrir una canasta mínima de consumos. En base a un ejercicio basado en un hogar constituido por una pareja con dos hijos menores, se determinó que éste necesita un ingreso de $44.569,9, del cual $14.350,4 corresponde a la cobertura de alimentos básicos y $ 30.219,5 en concepto de otros bienes y consumos mínimos.

El informe concluye que “durante todo el primer trimestre de 2019 la suba salvaje de servicios, transporte público, medicamentos, alimentos y todo aquello que es esencial para vivir ha generado mayor pobreza, indigencia y desocupación.

Para peor, las proyecciones para lo que queda del año no dan ninguna esperanza de mejora en la situación.

En este marco el gobierno, con una medida meramente electoralista como ‘precios esenciales’, no da ninguna solución al problema inflacionario”.

“Desde que Mauricio Macri está en el gobierno los trabajadores estatales venimos sufriendo una política de ajuste que no tiene piso sino que continúa incrementándose”, dijo el secretario general del Consejo Directivo Nacional de ATE, Hugo Godoy. Precisó que en ese lapso hubo más de 35.000 despidos en áreas del Estado y que la caída del poder adquisitivo del sector fue de un 65% en ese período. “Más del 50% de los trabajadores estatales, tanto nacionales, como provinciales y municipales, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza”, enfatizó, en la víspera del paro del miércoles último, encabezada por la entidad gremial en rechazo a la política de ajuste y recorte del gobierno nacional y por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

“Hoy no discutimos un aumento de sueldo. Cuando uno lo hace, es pensando en cómo arreglar la casa, comprar un electrodoméstico, cambiar de auto, irnos de vacaciones en familia. No: hoy tenemos que pedir aumentos que acompañen un proceso inflacionario que no es generado por los trabajadores”, renegó el titular del sindicato municipal de Rosario, Antonio Ratner, en el marco del 14º Pre-Congreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo (Aset) y del XI Encuentro Regional Ciencias Sociales y Sindicalismo, celebrado esta semana en la Facultad de Humanidades y la sede gremial de Luz y Fuerza, a 50 años de los Rosariazos.

Mediante la cláusula gatillo que se dispara cuando la inflación supera los porcentajes de incremento otorgados, “no le ganamos a la inflación, pero acompañamos el proceso inflacionario. Hoy los trabajadores sobre todo del sector público han abrazado esa política. Ojalá tengamos un convenio colectivo no sólo para discutir salario sino las condiciones de trabajo”, remató el dirigente.

Lucha de clases

En ese mismo encuentro en Humanidades disertó el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores, Daniel Yofra, quien indicó que el “éxito” de la experiencia de los aceiteros en su lucha paritaria fue a partir de una pelea “muy difícil” por la concientización entre los trabajadores y las empresas en cuanto a cuánto vale su fuerza de trabajo. Recordó que esa discusión arrancó en 2003 durante la presidencia de De la Rúa, “en épocas en que nuestro salario era inferior al mínimo, vital y móvil. Eramos pobres trabajando para multinacionales”.

A partir de un proceso que denomina como “revolucionario”, el dirigente explicó que luego de capitalizar fuerzas, el debate con las patronales se resumió “en decirles: si no nos pueden pagar, demuéstrenlo”.

Así es como “con los aumentos que hemos logrado, hemos llegado al objetivo, que es sostener el poder adquisitivo de los aceiteros, que es lo más difícil. Esta es una lucha de clases, y es lo que estamos dando”, concluyó, e instó a que en los gremios principalmente del sector privado a que se sintonicen con esa lógica, “que muestren los balances”, acotó. Y en cuanto al sector público, consideró que Estado “debe justificar por qué pone más plata en propaganda política que en salarios de docentes, por ejemplo”.

“Este gobierno viene a llevarse puesto al movimiento obrero y no tiene políticas para enfrentar los cierres y despidos, como ocurrió con empresas como Cofco, que era altamente rentable. Pero no le interesa el consumo interno, porque lo que le importa es llevarse los porotos y las consecuencias las terminamos pagando los trabajadores. Nunca hubo una capacidad ociosa como la que hoy tiene la industria aceitera”, concluyó, y apostó a la “resistencia y contraataque” del sector gremial en general.