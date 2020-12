La brecha de precios entre el consumidor y el productor cayó 4 por ciento

En promedio, los consumidores pagaron 4,31 veces más de lo que cobró el productor por los bienes en la tranquera de sus campos, cuando en octubre la diferencia fue de 4,49 veces.

La participación del productor en el precio final subió 8,5 por ciento respecto de octubre, ubicándose en 30,7 por ciento y alcanzando su máximo valor histórico desde que comenzó a medirse en enero de 2016.

Asimismo, la participación promedio enero-noviembre también registró su valor más alto (26,4 por ciento), según precisó la entidad.

En origen, los precios tuvieron una suba promedio de 15,8 por ciento, mientras que en destino los comercios minoristas midieron una suba de 3,4 por ciento y los hipermercados de 4,6 por ciento.

Los datos surgen del índice de precios en origen y destino (Ipod) que elabora el sector de Economías Regionales de la Came en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino, relevados no sólo en verdulerías y mercados (por un equipo de 30 encuestadores) sino también mediante un monitoreo de los precios on line de los principales hipermercados del país durante la segunda quincena del mes.