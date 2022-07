La Bolsa tocó nivel récord y los dólares bursátiles subieron

El dato relevante de la jornada lo aportó la Bolsa porteña que anotó un nuevo récord nominal en pesos, al finalizar la rueda en 102.265,41 puntos.

La cotización del dólar oficial cerró en $133,27, con una suba de 42 centavos con relación al miércoles, mientras los dólares bursátiles _contado con liquidación y MEP_marcaron alzas de hasta 4,9%.

En el segmento informal, el denominado dólar “blue” se negoció con un incremento de siete pesos, a un promedio de $262 por unidad, tras abrir a la baja y tocar los $250.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 6,5%, a $ 296,29; mientras que el MEP avanzó 3,5%, a $ 279,24, con lo que las dos cotizaciones anotaron un nuevo registro máximo.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,56. De este modo, el dólar con el recargo de 30% _contemplado en el impuesto País_, marcó un promedio de $173,25 por unidad, y con el anticipo a cuenta del impuesto a las ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $219,89.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada nuevamente con un saldo negativo de alrededor de u$s 80 millones, producto esencialmente del pago de importación de energía por 170 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 405 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 308 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron u$s 808 millones. En el mercado accionario las ganancias se registraron en Byma (19,30%); Pampa Energía (4,94%); Cresud (10,08%); BBVA Argentina (9,86%); y Grupo Financiero Valores (8,71%).

En Wall Street, los papeles argentinos cerraron la jornada con mayoría de resultados positivos, encabezadas por Cresud (6,3%); Tenaris (5,8%); Pampa Energía (5,7%); Ternium (3,9%); y Transportadora Gas del Sur (3,3%). En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con alzas de 40 centavos en promedio en toda la curva. Con similar tendencia, los títulos en pesos con ajuste por CER marcaron alzas de 2,5% promedio en toda la curva. Así, el riesgo país anotó un retroceso de 2,2%, para quedar en 2.628 puntos básicos.

Los granos cortaron la racha bajista en Chicago

Los granos cortaron ayer la tendencia bajista de las últimas jornadas en el mercado de Chicago y recompusieron parte de las pérdidas con un rebote en sus precios, apuntalados por el accionar comprador de los fondos de inversión.

El contrato de julio de la soja subió 0,69% hasta u$s 584,68 la tonelada, mientras que la posición agosto avanzó 2,67% para concluir la jornada a u$s 545,74 la tonelada.

Los fundamentos radicaron en las compras de oportunidad por parte de fondos especulativos y la mejora en la cotización del aceite.

Este subproducto, que acumuló una baja de 23% desde que comenzó junio, tuvo un repunte de 4,89%y cerró en u$s 1.392,64 la tonelada.

Según la corredora Granar, “el mercado de aceites vegetales busca un nuevo punto de equilibrio entre la decisión de Indonesia de incrementar exportaciones de aceite de palma y la guerra en Ucrania”.