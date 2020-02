La Bolsa suspendió a Vicentín y rompe el hermestismo sobre el default

El default de Vicentín, precedido por el del correacopio BLD y otros como Sebastián Grimaldi y su acopio en Leones _por nombrar los casos más relevantes en cuanto a los montos involucrados_ puso en la lupa las modalidades de la comercialización granaria en la plaza rosarina y al mismo tiempo, el rol de los mercados institucionales como la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) donde funciona el mercado físico más grande la Argentina y el de futuros y derivados de mayor volumen como es Matba Rofex.

Después de un prolongado silencio en el cual la figura del correacopio _en la que las operaciones habituales de comercialización granaria se combinaban con estrategias financieras_ y la modalidad de ventas de mercadería a fijar empezaron a mirarse con recelo, y empujada por la magnitud de la crisis de Vicentín, la entidad rosarina rompió el hermetismo. En primer lugar anunció que decidió suspender a Vicentín para operar en el Mercado Físico de Granos.

En tanto, el presidente de la entidad, Daniel Nasini, reconoció que "algunos socios nos piden que actuemos en los temas que los afectan y en ese marco es que tenemos que asegurar que la actuación de la Bolsa se de dentro de su reglamento, que son procedimientos e instancias que hay que respetar", dijo en referencia a la suspensión de la agroexportadora que se presentó en concurso preventivo.

"Sabemos que la cesación de pago de Vicentín afecta de manera negativa en la cadena comercial y de producción. Por ello, hemos estado reunidos con los sectores que participan en la BCR y también con diversas autoridades de nivel nacional, provincial y municipal", agregó el directivo quien asistió en las últimas horas a la renuncia de miembros de la mesa directiva de la entidad propietarios de empresas en cesación de pagos.

De todos modos aclaró que "la Bolsa no tiene injerencia en las decisiones de los operadores ni en la situación interna de las empresas" y por eso "debe ser respetuosa y cautelosa a la hora de intervenir solo en las situaciones en que sus estatutos y reglamentos la habilitan".

Sin embargo, reconoció que el problema no es menor y por eso "a partir de situaciones como éstas han surgido algunos de los elementos más innovadores y revolucionarios... y es probable que frente a estas situaciones que estamos viviendo surjan otros que optimicen el mercado", dijo. Nasini también aclaró que la Bolsa no hace un seguimiento de la situación patrimonial de las empresas asociadas" porque "estatutariamente no corresponde".

En ese marco dijo que _frente a esta situación que ponen en cuestión las actuales reglas de juego del mercado_ "se están analizando se analicen propuestas que serán compartidas con los sectores que actúan en nuestro mercado".

Relató que en otras bolsas del mundo como la de Chicago (EEUU) donde se operan los contratos de futuro y opciones de granos "esas operaciones están totalmente garantizadas por el mercado ya que los operadores no saben a quien le están comprando o vendiendo". Recordó que esta forma "también existe en el país a través del mercado Matba Rofex".

Nueva denuncia en la Justicia federal

Los directivos de la empresa agroexportadora, Hernán Roberto Vicentín, Alberto Padoán, Cristian Padoán y Gustavo Nardelli, fueron denunciados ayer, junto al ex presidente Mauricio Macri, el ex ministro Nicolás Dujovne, el ex titular del Banco Central, Javier González Fraga y la ex titular la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, defraduación por administración fraudulenta y contra la administración pública, cohecho y encubrimiento. La misma es por el préstamo multimillonario que el Banco Nación le otorgó a la empresa Vicentin. La denuncia recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal 9 y fue realizada por Daniel Aníbal Valmaggia. El 30 de enero habían presentado una denuncia similar.