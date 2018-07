La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) prevé que en la campaña 2018-2019 se sembrará más en todos los cultivos hasta alcanzar las 120 millones de toneladas, con un valor de la producción primaria de u$s 23.200 millones y exportaciones por u$s 25.500 millones.

En un estudio realizado por los especialistas de la Bolsa rosarina Sofía Corina, Federico Di Yenno y Emilce Terré surgió la estimación de que "luego del revés productivo de la campaña 2017-2018, se espera que el campo redoble la apuesta para sembrar 1 millón de hectáreas más en el ciclo 2018-2019".

"En base a una superficie agrícola de 37,3 millones de hectáreas y suponiendo rindes tendenciales, la producción total de granos en argentina se prepara para aumentar un 22 por ciento hasta los 120 millones de toneladas", dijeron.

Se trata de una cifra realmente importante ya que los productores sembrarían más en casi todos los cultivos.

Entre los cultivos que más verían incrementar su superficie de implantación se destacan: el trigo ( 12 por ciento) y la cebada ( 5 por ciento), como así también maíz ( 2 por ciento), soja ( 1 por ciento) y girasol ( 1 por ciento).

En cuanto al valor bruto de la producción primaria, podría alcanzar los u$s 23.200 millones, valor que surge de los seis principales cultivos (maíz, soja, trigo, girasol, cebada y sorgo) al multiplicar la producción proyectada por los precios FAS a cosecha vigente.

El 59 por ciento sería provisto por la soja con un aporte de u$s 13.700 millones; el maíz, en tanto, aportaría un 22 por ciento del total (u$s 5.100 millones) y el trigo un 11 por ciento (u$s 2.470 millones).

El restante 8 por ciento se repartiría entre girasol (u$s 945 millones), cebada (u$s 550 millones) y sorgo (u$s 385 millones), según los datos del informe.