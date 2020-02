La Bolsa perdió durante enero y el dólar subió sobre el final

La pulseada por la deuda mantiene en tensión a los mercados financieros. Las acciones líderes de la Bolsa volvieron a bajar y cerraron el mes con una pérdida de 3,76 por ciento. El dólar oficial se entonó ayer y el Banco Central tuvo que vender para abastecer la demanda. La divisa subió 46 centavos en el mercado mayorista durante enero, a $ 60,35.

El dato relevante de la jornada en el mercado cambiario fue que, producto del fin de mes, el BCRA debió vender más de u$s 70 millones para abastecer una demanda más activa, que buscó cubrir posiciones y efectuar giros.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "con mucha lógica por ser fin de mes, el mercado de cambios comenzó demandando dólares, especialmente los bancos".

Además, indicó que "debido a los pocos ingresos de la divisa de parte de exportadores e inversores, el BCRA tuvo que salir a vender por un total de u$s 75 millones".

Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, indicó que el mercado de cambio estuvo convulsionado toda la semana. "El BCRA activó la tablita cambiaria de depreciación y eso frenó de golpe la liquidación de exportadores", analizó. Y detalló que tuvo que vender más de u$s 250 millones en la semana. "El mercado empuja hacia un dólar de $ 90 para recién ahí volver a rehacer cálculos", dijo.

Martín Vauthier, economista director de Eco Go, explicó que "la incertidumbre en torno a la provincia de Buenos Aires, la falta de precisiones en relación a las características de la propuesta de renegociación de la Nación y las señales de la política monetaria corriendo por delante del resto del programa pasan factura en la brecha".

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 348 millones, y se registraron u$s 93 millones operados en el sector de futuros MAE. En el Rofex se operaron US$ 370 millones. Enero y febrero se operaron a $ 60,3280 y $ 62,39, con un roll over que arrojaba una tasa del 44,56 por ciento.

En la Bolsa, el S&P Merval cayó 0,72 por ciento contagiado por la incertidumbre que hay en el mercado por la negociación de la deuda. En enero perdió 3,76 por ciento.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares de corto plazo sufrieron caídas de hasta 4 por ciento mientras que en los tramos más largos cedieron hasta un 1 por ciento. Los títulos en pesos tuvieron un comportamiento similar.

Un dato relevante en el mercado de bonos lo marcó la volatilidad del AF20, bono de la Nación en moneda dual, para el cual el gobierno esta proponiendo a sus tenedores un canje voluntario a cambiar por cuatro instrumentos de hasta 18 meses.

El analista de Rava Bursátil, Ariel Guzmán, resaltó que "a mitad de la rueda, el AF20 reaccionó ante el rumor sobre el cambio de sus condiciones de pago. Retrocedió 15 por ciento por unos instantes para finalmente achicar pérdidas al 3,23 por ciento.