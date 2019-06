No está claro si tiene votos, pero el senador Miguel Pichetto tiene fans entre los operadores del mercado. El panel líder de la Bolsa de Comercio porteña trepó 5 por ciento luego de conocerse que será el compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales. También subieron los bonos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. El riesgo país perforó el piso de 900 puntos básicos.

Tras conocerse la fórmula oficialista, la Bolsa porteña aceleró ayer su tendencia al alza y llegó al récord de 38.283,25 puntos, con un importante volumen operado que rozó los $ 1.800 millones.

"Pichetto hizo explotar a la Bolsa", alucinó Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil. Destacó que hay que remontarse a mediados de septiembre de 2018 para encontrar un volumen similar al de este martes en papeles privados. En Wall Street, en tanto, los ADRs argentinos se dispararon hasta 18 por ciento,liderados por el Grupo Supervielle.

"Cuando Macri confirmó el anuncia un rato antes del cierre, salieron a pagar fondos de afuera, trepando fuerte bancos, energéticas y bonos en dólares", dijo Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment. Opinó que "los operadores internacionales ven que, por un lado, la fórmula sumó un peronista clásico, y por otro lado se confirmó la candidatura de Macri, que no estaba confirmada al 100 por ciento".

Por su parte, el economista Gustavo Ber sostuvo a este medio que "la primera reacción del mercado fue muy positiva, al considerarse una fórmula más amplia y pragmática".

La mejora de la plaza también fue alentada por las señales de un mayor estímulo fiscal de China y cierto alivio en las tensiones entre México y Estados Unidos, lo que impulsaba el apetito de los inversores por activos de riesgo.

En ese contexto, el riesgo país argentino se desplomaba casi 9 por ciento (66 puntos básicos) a su mínimo desde abril pasado, tras el anuncio de la fórmula presidencial del oficialismo. El indicador medido por el banco JP.Morgan se ubicaba a 849 puntos básicos, frente a los 1.014 puntos intradiarios anotados el lunes de la semana pasada, su máximo desde febrero de 2014.

En renta fija, los principales bonos nominados en dólares escalaron hasta casi 4 por ciento. El Bonar 2024 encabezó los ascensos con un alza del 3,8 por ciento; pero además el Discount trepó un 3,4 por ciento; y el bono centenario, un 3,7 por ciento.

Hace un mes y medio, cuando Pichetto participó de una gira política y económica en Estados Unidos, donde al parecer dejó mejor impresión que en los electores de Río Negro. "La decisión presidencial ha sido asimilada de manera correcta por los mercados", reconoció el peronista en un discurso en el Senado al referirse a las alzas financieras en la hora posterior a la novedad de su fórmula.

En Wall Street, el Dow Jones retrocedió 0,1 por ciento con acciones de los contratistas de defensa a la baja. El S&P 500 descendió un punto y el Nasdaq bajó menos de un entero.

El precio del dólar cayó en la plaza local y el mercado suma 45 días de estabilidad. En el segmento mayorista cayó 0,45 por ciento y finalizó a $ 44,70. Por el lado monetario, el Banco Central (BCRA) convalidó una baja de tasas de las Leliq de 35 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 68,889 por ciento para un total adjudicado de $222.200 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, detalló que desde el 29 de mayo los precios del dólar mayorista no sufrían una baja de la magnitud" de la registrada ayer. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 738 millones y en futuros MAE se negociaron u$s 2 millones.

El Ministerio de Hacienda informó que en la licitación de ayer se recibieron ofertas por un total de u$s 1.117 millones para las Letes con vencimiento a fines de septiembre y u$s 479 millones para las Letes con vecimiento en enero de 2020. En el primer caso se adjudicaron u$s 600 millones, a una tasa de 4,51 por ciento. En el segundo, se adjudicaorn u$s 300 millones. La tasa fue del 7,11 por ciento.