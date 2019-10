La Bolsa cayó por derrumbe global

El S&P Merval bajó 2,21 por ciento, arrastrado por una nueva escalada en la guerra económica entre Estados Unidos y China y su impacto en los mercados financieros mundiales. Por otra parte, la Reserva Federal de EEUU anunció un nuevo programa de recompra de bonos de deuda para atender la falta de liquidez del sistema bancario de ese país.

En Wall Street, el Nasdaq perdió 1,7 por ciento, el S&P 500 1,6 por ciento y el Dow Jones 1,2 por ciento. Fue después de que el gobierno de Donald Trump incluyera una nueva tanda de empresas chinas en la "lista negra comercial". Este conflicto se acelera en momentos en que el FMI realizó nuevas advertencias sobre una desaceleración global. El mismo día en que la Reserva Federal de Estados Unidos anunció la puesta en marcha de un nuevo programa de compra de bonos para dar liquidez a los bancos.

La FED volverá a comprar activos para frenar la falta de liquidez bancaria, que obligó en los últimos días a la autoridad monetaria a realizar varias operaciones por valor de miles de millones de dólares.

El presidente de la FED, Jerome Powell, diferenció este programa del que lanzó en la crisis de 2009. "Ni los problemas técnicos actuales ni las compras de letras del Tesoro que estamos contemplando para resolver esos problemas deberían afectar materialmente nuestra postura de política monetaria", agregó.

La FED tuvo que intervenir en septiembre en los mercados de financiación bancaria a corto plazo inyectando liquidez después de que las tasas de interés se dispararan hasta 10 por ciento, frente al rango objetivo de 2 por ciento fijado por la entidad.

En Argentina, el Banco Central convalidó una baja de la tasa de Leliq y se ubicó por debajo del 72 por ciento. Aunque estratosférica, es la menor desde las Paso.

El dólar subió cinco centavos en una jornada en la que la presencia del BCRA fijó límites al precio del tipo de cambio. Las reservas perforaron un nuevo piso, el de los u$s 48 mil millones, y finalizaron en u$s 47.986 millones, u$s 84 millones menos que el lunes. Mientras tanto, Hacienda volvió a encajar Letes a la Ansés, por $ 12.000 millones y u$s 57 millones.