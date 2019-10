El mercado accionario cayó y el riesgo país y el dólar mostraron una tendencia alcista ayer, luego del feriado del lunes, una jornada en la cual el Banco Central volvió a intervenir para inyectar liquidez a la plaza cambiaria y evitar un repunte de la divisa norteamericana, en el marco de una oferta escasa.

En ese marco, en la Bolsa de Buenos Aires el Merval cayó 1,46 por ciento afectado por el desempeño de las acciones de empresas energéticas y financieras, mientras que el riesgo país avanzó 2,40 por ciento hasta los 1.933 puntos básicos debido a la baja en los bonos nominados en moneda extranjera.

En el panel líder el Grupo Financiero Valores avanzó 0,84 por ciento, Galicia subió 0,22 por ciento y Transener ascendió 0,22 por ciento. En sentido contrario, Edenor perdió 4,78 por ciento, Cresud cayó 3,59 por ciento, Central Puerto cedió 3,30 por ciento, Telecom Argentina bajó 3,19 por ciento y Grupo Supervielle lo hizo 3,02 por ciento.

En tanto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con resultados mixtos. Las ganancias fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (3 por ciento), Telecom Argentina (2,5 por ciento), Pampa Energía (2,4 por ciento), Mercado Libre (2,0 por ciento) e YPF (1,2 por ciento). Mientras que las pérdidas fueron para Despegar (-5 por ciento), IRSA Propiedades Comerciales (-3,9 por ciento), IRSA (-3,9 por ciento), Cresud (-2,1 por ciento) y Loma Negra (-1,0 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares tuvieron tendencia negativa a lo largo de toda la curva, con caídas de entre 1 por ciento y 3 por ciento en el tramo corto. "Los bonos en dólares volvieron a verse ofrecidos durante todo el día, dejando bajas de 50 centavos promedio para el tramo corto y 75 centavos a partir del tramo medio de la curva. En cuanto a deuda en pesos operó sin tendencia definida y con exiguo volumen. Por su parte la tasa de política monetaria, la Leliq, parece haber encontrado un piso, cerrando casi sin cambios en 68,003 por ciento y tras la absorción de $210.844 millones en dos licitaciones.

El Central frenó al dólar

El mercado cambiario reaccionó en forma alcista tras el feriado y el dólar subió 12 centavos a $60,43 en bancos y agencias de Buenos Aires. En Rosario, la divisa se ubicó en 61 pesos para la venta.

Para frenar la escalada alcista producto de la escasa oferta de divisas, el Banco Central intervino desde temprano con ventas en contado. "Se calcula que el Banco Central vendió unos 100 millones de dólares aproximadamente", afirmó el operador Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

En el Banco Nación, el billete verde cerró sin cambios a $59,50, mientras que en el canal electrónico se consiguió a $59,45.

En tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambios (Mulc), la divisa avanzó 22 centavos a $58,27, luego de tocar máximos en $58,30. Sucedió por una activa cobertura en dólares por parte de inversores privados, demanda que fue abastecida por el BCRA con reservas y la ayuda de otras entidades oficiales para frenar la manifiesta debilidad cambiaria.

En ese marco, las reservas finalizaron en u$s 47.763 millones, u$s 81 millones debajo del cierre del viernes último. En el mes, se recortaron en u$s 939 millones.

En Wall Street, el Dow Jones subió 0,89 por ciento por los resultados de los principales bancos y el Nasdaq ganó un 1,24 por ciento.