La banca se enfoca en pasar de servicios y productos a brindar experiencias

La banca se transformó con al digitalización de las operaciones y no hay dudas que se trata de un proceso constante, que ya no para. Las perspectivas para el 2023 del sector es seguir invirtiendo en la transformación digital. Brian Anthony, gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro, apuntó que el camino a recorrer es “trabajar en pasar de servicios y productos a experiencias” para los clientes y advirtió que la ruta a recorrer está cargada de desafíos por la explosión de las fintech que casi podría decirse que “obligan a adaptarse todo el tiempo”.

“Nosotros en 2022 nos enfocamos mucho en todo lo que tiene que ver con con los medios de pago, que es hoy donde se juega más la batalla entre entre los bancos y también los nuevos oferentes. Una de las grandes novedades que hay en estos años es que aparecieron competidores que no son bancarios, que pelean por nuestro segmento de mercado. Eso hace que empieza a aparecer competencia que antes no estaba”, señaló.

El gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro resaltó que “la digitalización que se aceleró en la pandemia no volvió atrás” y así seguirá. “Eso está clarísimo, los que aprendieron a usar los medios digitales y los que aprendieron a usar la billetera para pagar durante la pandemia hoy siguen con eso y empiezan a buscar cada vez más comodidad en el uso diario de la transaccionalidad. Todos los bancos, y nosotros especialmente, nos estamos enfocando mucho en lo que es la experiencia del cliente y no tanto en los productos, si no en entender qué necesidades tienen los clientes para poder ofrecerle un producto, un servicio que se acomode a sus necesidades y no tanto un producto que nosotros inventamos y que después la gente tiene que acostumbrarse a usarlo. Ese es el camino hacia adelante”, indicó.

En Banco Macro están trabajando mucho en la visión de ecosistema, en una visión más integral que los lleva no solamente de trabajar con el consumidor sino a trabajar con distintos comercios o gente que ofrece servicios para entregar los pagos. Se refiere a las denominadas finanzas embebidas en donde alguna forma el pago está inserto en la experiencia de compra, para que sea lo más fácil posible para el cliente y para evitar salir con la billetera. “Que con el teléfono soluciones todo, no salir con la tarjeta”, resaltó.

Sin embargo, Anthony explicó que se trata de mejorar la experiencia digital “sin olvidar nunca que somos un banco federal, que tenemos muchas sucursales y donde la atención personal sigue siendo un factor importante”. Apuntó: “El desafío es el maridaje entre esta atención digital y la atención personalizada que también sigue existiendo”.

Las pymes y comercios pero también los emprendedores tienen una participación destacada en el negocio de Banco Macro. “Hace dos o tres años sacamos una marca nueva que se llama Viumi, que es un agrupador de pagos para los comercios más chicos que por ahí a veces no pueden acceder a los sistemas de pos o de los puntos de venta que requieren las marcas porque no cumplen todos los requisitos. La verdad que nos fue muy bien, en Santa Fe es una de las provincias en donde más fuerte estamos. Es un es un un servicio para un segmento enorme que seguimos conociendo y lo que estamos tratando de hacer es integrar esta oferta con más servicios para para el comerciante”, relató.

Ante el alza de las tasas que se registró en los últimos meses Anthony detalló que se volcaron mucho a que los clientes puedan aprovechar la oferta de programas con tasas subsidiadas desde el gobierno nacional. “Las tasas obviamente son altas. Se trabajó mucho es en las distintas ofertas que vinieron de la mano de de tasa subvencionadas por el Banco Central con distintos programas. Tratamos de aprovechar esos cupos que empiezan a aparecer para ofrecer a nuestros clientes las mejores posibilidades. Esas tasas subsidiadas permiten que siga habiendo inversión a mediano plazo a pesar de estos contextos inflacionarios. se hace mucho foco en buscar los clientes que son fieles y los clientes están hace mucho y no tanto el cliente oportunista que por ahí viene por esa por esa tasa”, detalló al tiempo que resaltó que la entidad también está creciendo en clientes, mucho en el segmento plan sueldo, en jubilados y en empresas.

El segmento negocios profesionales se está desarrollando fuerte en la entidad. “Estamos trabajando mucho en la profundidad de la relación con el cliente, mucho en este segmento que llamamos negocios profesionales que es un segmento que lanzamos el año pasado enfocado en esa gente que como muestra por ahí nuestra publicidad que el negocio y la vida personal son uno solo. Mucho foco en esa gente que por ahí antes tenía que entrar a dos con banking con dos contraseña distinta a que tengan una sola contraseña y empezar a unificar servicios para que tenga una vida más fácil. los bancos lo veíamos como dos segmentos distintos y la verdad que es una sola persona que tiene como dos facetas y trabajamos mucho en eso. crecimos mucho en los comercios chicos y todos los profesionales, los odontólogos, los médicos, los carpinteros y todo el que tiene necesidad de cobranza de ciertas cosas”, explicó.