La balanza comercial registró déficit por décimo mes consecutivo

La balanza comercial registró un déficit de 955 millones de dólares en octubre y en los primeros diez meses acumuló los 6.115 millones, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En octubre las exportaciones ascendieron a 5.241 millones de dólares y las importaciones a 6.196 millones. Las compras al exterior crecieron 29,5 por ciento en octubre con relación a igual mes del año anterior, mientras las ventas tuvieron una mejora interanual del 10,8 por ciento.

El rojo comercial ya casi triplica el déficit de todo el año el año anterior que había llegado a 2.124 millones de dólares y el crecimiento de las importaciones impactó fuertemente en octubre pasado.

En el balance negativo se traslada también al intercambio con el Mercosur y mayoritariamente con Brasil, que en los primeros diez meses del año ya llega a 6.278 millones de dólares, superando el nivel general.

Las exportaciones acumuladas hasta octubre alcanzan a los 49.271 millones de dólares y crecen un 1,8 por ciento respecto de igual período de 2016.

Las importaciones en el mismo período totalizan los 55.911 millones de dólares y crecen 18,9 por ciento, también comparado con el año anterior.

Los mayores aumentos de las importaciones correspondieron a automóviles y vehículos y sus partes y accesorios (454 millones de dólares); teléfonos celulares (146 millones de dólares); combustibles minerales (141 millones de dólares); máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos (114 millones de dólares); fundición, hierro y acero (81 millones); semillas y frutos oleaginosos (71 millones); y plásticos y sus manufacturas (53 millones).╠

El país mantiene también altos niveles de déficit con China por u$s 6.014 millones, con el Nafta (Estados Unidos, México y Canadá) por u$s 3.160 millones y la Unión Europea por u$s 2.1783 millones.