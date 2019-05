La balanza comercial mostró superávit por menos importaciones

La balanza comercial registró en el mes de abril un superávit de u$s 1.131 millones, y por octavo mes consecutivo, por efecto de un brusco descenso de las importaciones superior al 31% y un leve repunte de 1,7% de las exportaciones, que crecieron en volumen pero retrocedieron en precios, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De este modo, los datos oficiales mostraron que la balanza comercial acumuló en el primer cuatrimestre del año un resultado positivo de u$s 3.147 millones, el más alto para igual período desde 2012.

El resultado del intercambio comercial de abril, un superávit de u$s 1.131 millones que permitió revertir el déficit de u$s 887 millones de igual mes de 2018, fue impulsado por la fuerte caída de las importaciones, las cuales sumaron en abril u$s 4.174 millones, y registraron un retroceso de 31,6%. En tanto, las exportaciones subieron 1,7%, tras alcanzar u$s 5.305 millones.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron además que el balance comercial del sector energético de abril fue deficitario en u$s103 millones, pero en el primer cuatrimestre del año suma un superávit de u$s 72 millones, el más alto para un primer cuatrimestre también desde 2012.

En detalle, las exportaciones crecieron 1,7% interanual a pesar de la fuerte caída de 7,7% en los precios, lo que fue parcialmente compensado por un crecimiento de 10,3% en las cantidades vendidas.

El rubro que mejor desempeño mostró fue productos primarios, que creció 18,8% en relación con el mismo mes de 2018.

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) cayeron 5,6% interanual, las de origen industrial (MOI) cayeron 2,3% y el rubro combustibles y energía creció 5,8%, siempre en relación al mismo mes del año anterior.

El desempeño interanual estuvo muy influido por los precios: todos los rubros crecieron medidos en cantidades, excepto las energéticas.

En tanto, el menor nivel de actividad interno _la economía cayó 6,8% en marzo respecto a igual mes del año pasado_ se reflejó en una caída de 31,6% en las importaciones, marcando la novena disminución consecutiva. Todos los usos disminuyeron, destacándose las caídas en las compras de autos con el 69,7%, bienes de capital 42,3%; bienes de consumo 5,2%; combustibles y lubricantes 7,3%

Ayer el ministro de Producción, Dante Sica, afirmó que las acciones del gobierno apuntan a tener “una economía más integrada y abierta al mundo, con más volumen de exportación”.

“Exportar significa fortalecer el mercado interno y mejores salarios que fortalecen el bienestar de la población”, resaltó el funcionario y señaló los desafíos para “ser más competitivos” y la “batalla con respecto a los costos, en especial el logístico”, al hablar en la apertura del Foro Argentina Exporta 2019, que reúne a expertos, empresas y emprendedores con el objetivo de potenciar al sector y la inserción internacional de las pymes.

“Pasamos de estar casi con una especie de dominación en términos de no poder exportar, con diversas restricciones, a tener fábricas que abren, contratación de empleos y más exportaciones”, dijo.